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YYK’da İletişim Fakülteleri Dekanlarıyla Kamu Spotları Proje Toplantısı Yapıldı

Yayın Yüksek Kurulu’nda (YYK),  iletişim fakültelerinin dekanları ve temsilcileriyle kamu spotları projesi ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.

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15/11/2018

YYK’da İletişim Fakülteleri Dekanlarıyla Kamu Spotları Proje Toplantısı Yapıldı

YYK Başkanı  Olgun Üstün başkanlığındaki toplantıya; Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pınar Eraslan Yayınoğlu, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Seçim, Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Kalkan, Yakın Doğlu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekil Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Nuran Öze ve Lefke Avrupa Üniversitesi Televizyon Müdürü Akın Baler katıldı. 

Toplantıda,  YYK Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Kemal Akkan Batman, Yönetim Kurulu üyeleri Yasemin Tanpınar, ve Emir Ersoy,  Kurul Koordinatörü Ferhat Atik de hazır bulundu.

Toplantıda, ülkedeki iletişim fakülteleri ile YYK arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve toplumu farklı konularda kamu spotları ile bilgilendirici çalışmalar yapılması görüşüldü.

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TAGS: Yayın Yüksek Kurulu, İletişim Fakültesi, haber, kıbrıs
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