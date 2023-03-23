YYK’dan izin ve lisans başvurusu çağrısı

Yayın Yüksek Kurulu (YYK), ülkede gerek platform yayıncılığı gerekse web TV yayıncılığı yapan tüm kuruluşlara gerekli izin ve lisans başvurularını yapmaları çağrısında bulundu.

YYK’dan yapılan açıklamada, Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası’nın, değiştirilmiş şeklinin yürürlükte olduğu belirtildi.

Yasa kapsamında web TV yayıncılığı yapan tüm kuruluşların Yayın Yüksek Kurulu’ndan lisans alarak faaliyet gösterme zorunluluğu olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Yasa yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan web TV yayıncılığı yapan tüm kuruluşların, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde lisans başvurusu yapmaları halinde, lisans ve başvuru ücreti ödemekten muaf olma hakları bulunmaktadır.

Öte yandan yasa yürürlüğe girdiği tarihten sonra faaliyete başlamış web TV yayıncısı tüm kuruluşlar, mevzuat gereğince halihazırda izinsiz ve lisanssız yayın yaptıklarından dolayı maalesef suç işlemektedirler.

Bu itibarla halihazırda ülkemizde yayın hayatını sürdüren tüm web TV'lerin değiştirilmiş şekli ile Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası hükümleri gereğince süratli bir şekilde Yayın Yüksek Kurulu’na başvuruda bulunarak lisanslarını almaları önemlidir.

Öte yandan ülkemizde platform yayıncılığı yapan kuruluşların da aynı şekilde Yayın Yüksek Kurulu’ndan lisans alma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu çerçevede faaliyet gösteren kuruluşların mali mükellefiyetleri, değişiklik yasası gereğince Ekim 2022’den itibaren başlamıştır.

Kurulumuz, ülkemizde gerek platform yayıncılığı gerekse web tv yayıncılığı yapan tüm kuruluşların, ileride herhangi bir suç işleme ihtimaline karşı kendilerini korumaları ve mağduriyet yaşamamaları adına, gecikme yaşanmaksızın, süratli bir şekilde gerekli izin ve lisans başvurularını yapmaları gerektiğini hatırlatır, tüm yayıncı kuruluşlara faaliyetlerinde başarılar diler.”

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23/03/2023 15:29