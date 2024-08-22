YYK’dan uyarı: Yayınlanan bazı görüntüler evrensel insan hakları ihlali içeriyor ve yasamıza aykırı

Yayın Yüksek Kurulu (YYK), Akçay-Güzelyurt Ana yolunda bu sabah meydana gelen trafik kazası ile ilgili bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yayınlanan görüntülerle ilgili genel bir uyarı yaparak, bu tarz yayınlar yapanları etik değerlere uymaya davet etti.

YYK Basın Bürosu aracılığıyla yapılan yazılı açıklamada, “11 askerimizin yaralandığı, birinin de hayata veda ederek, şehit olduğu korkunç trafik kazasına ilişkin kimi yayın kuruluşlarında yayınlanan görüntülerin evrensel insan hakları ihlali içerdiğini ve yasamıza aykırı olduğunu belirtmek isteriz” denildi.

“Yasanın verdiği yetkiler çerçevesinde gerekenler yürürlüğe konacak”

Bu amaçla, bu tür yayınlar yapan ve Yayın Yüksek Kurulu tarafından lisanslandırılan kuruluşlara, yasanın verdiği yetkiler çerçevesinde gerekenlerin yürürlüğe konacağı duyurulan açıklamada, ayrıca Yayın Yüksek Kurulu’nda lisans başvurusu bulunan ve bu korkunç görüntüleri yayınlayan yayıncı kuruluşlarla ilgili de değerlendirmelerin not edileceği vurgulandı.

"Toplumsal olarak kanayan bir yara" olduğu ifade edilen trafik kazaları ile ilgili yazılı ve görsel basının yaptığı bilgilendirici yayınların daha da gelişmesi ve çeşitlenmesi temennisi dile getirilen açıklamada, “Ancak bu yayınları yaparken evrensel insan haklarına, etik değerlere uymak önemlidir” denildi.

Açıklamada son olarak, “Yayın Yüksek Kurulu olarak, yaşanan bu elim trafik kazası nedeniyle en derin üzüntülerimizi belirtir, kazada yaralanan askerlerimize acil şifalar diler, yaşamını kaybeden evladımıza Allah’tan rahmet dileriz. Tüm halkımızın başı sağ olsun” ifadelerine yer verildi.