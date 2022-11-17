Z kuşağı yönetici baskısından şikayetçi

Z kuşağı iş dünyasının dinamiklerini baştan yazıyor. Talent LMS’nin gerçekleştirdiği araştırmanın verilerine göre Z kuşağının yüzde 76’sı çalışacakları yerde arkadaş canlısı ve sosyal açıdan bilinçli insanlar ararken, yüzde 31’i yöneticilerinin baskısından şikayet ediyor.

Teknolojiyle birlikte sınırların ortadan kalktığı bir evrene doğan Z kuşağı, iş dünyasının dinamiklerini değiştirmekle kalmıyor, yöneticilerin bir organizasyonu nasıl yönetebileceğine, görevlendirebileceğine ve motive edebileceğine dair yıllardır kabul gören algıları yıkarak baştan yaratılmasına vesile oluyor.

Talent LMS’nin ABD’de gerçekleştirdiği araştırma da iş dünyasında önem verilen konuların Z jenerasyonunun beklentileriyle yeniden şekillendiğine işaret ediyor.

Açıklanan verilere göre, Z kuşağının yüzde 82’si işyerinde iyi bir psikolojiye sahip olmanın meslek hayatlarındaki en önemli konular arasında yer aldığını söylerken, 4 kişiden 3’ü (yüzde 76) çalışacakları yerde arkadaş canlısı ve sosyal açıdan bilinçli insanların bulunmasını istiyor.

Neredeyse her 3 katılımcıdan biri (yüzde 31) yöneticilerinin baskısından dolayı stresle baş etmekte zorlandığını belirtirken, genç profesyonellerin iş dünyasına kolay uyum sağlaması için kolları sıvayan Y kuşağı ise geleneksel yöntemleri geride bırakarak holokrasi yönetim biçimine geçiyor.

Geleneksel yönetim biçimlerinin artık geride kaldığını söyleyen ABD merkezli holding ise holokrasi yönetim şeklinin kuşaklar arası farkı ortadan kaldırdığını öne sürüyor.

Holokrasi yönetim şekliyle otoritenin tüm çalışanlara eşit bir şekilde dağıtıldığını ve bu sayede hiyerarşinin en aza indirildiğine dikkat çekiliyor.

Kaynak: DHA

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17/11/2022 19:44