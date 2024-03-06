Z kuşağında körlük salgını tehlikesi

Göz doktorları, Z kuşağı çocuklarının yaşlandıkça tüm sağlık sistemlerini tehdit edebilecek bir körlük salgınına maruz kalabileceği konusunda uyardı.



Ekran başında kalma süresinin artması, Z kuşağının gelişim çağında hayati önem taşıyan "doğal ışığı kaçırdığı" anlamına geliyor.



Bu da onların görüş yeteneği üzerinde uzun vadede yıkıcı bir etki yaratma potansiyeline sahip.

ÇOCUKLAR YETERLİ DOPAMİN ALAMIYOR



Uzmanlar ergenlikte kapalı mekanlarda bilgisayar başında kalan çocukların yeterli dopamin alamadıklarını ve bunun da gözlerine zarar verdiğini söylüyor.



Bu salgını tetikleyebilecek bir diğer faktör, yüzden birkaç santim uzakta tutulan telefonlara ve tabletlere bakarak harcanan zamanın miktarıdır. Bu da miyop veya uzağı görememeye neden olabiliyor.



Uzmanlar Çin'in bazı bölgelerinde miyopluk oranının yüzde 30'dan yüzde 95'e ve üzerine çıktığını gözlemledi.



Miyop sadece gözlük kullanmak anlamına gelmiyor. Ciddi vakalar körlüğe yol açabilir.



Araştırmalar, gençlerde kötü miyop vakalarının, "makula dejenerasyonuna" yakalanma olasılığını yüzde 41 artırdığını ileri sürüyor.



Bir türü yaşa bağlı olan makula dejenerasyonu, körlüğün önde gelen nedenidir.



Uzmanlar tabletlerin ve televizyonların sıklıkla "bebek bakıcısı" olarak kullanıldığını söyleyerek ebeveynleri, çocuklarının ekran başında geçirdiği süreyi sınırlamaları konusunda uyardı.