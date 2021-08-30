Zafer Bayramı Nedeniyle İskele’de İki Tören Düzenlendi

Türk Milleti’nin varoluş mücadelesini tüm dünyaya gösterdiği 30 Ağustos Zaferi’nin 99. Yıl dönümü İskele’de de kutlandı.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, İskele’de Atatürk Anıtı ve Ecevit Meydanı’nda iki ayrı tören düzenlendi.

Törenlere, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Temsilcisi Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin, GKK adına Piyade Yüzbaşı Serdar Biçer, KTBK adına Hava Savunma Binbaşı Faik Gündeğer, İskele Polis Müdürü Gökay Karagil, İskele Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü adına Varol Kalkanel, İskele Belediyesi Meclis Üyesi Sefa Kurukafa, siyasi parti temsilcileri, dernekler, askeri erkân ve kurum kuruluş ve dernek katıldı.

İlk tören Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Protokolün anıta çelenk koyması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Ecevit Meydanı’ndaki tören ise İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, GKK adına Piyade Yüzbaşı Serdar Biçer’in tören birliklerinin ve halkın bayramını kutlamasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yanı sıra şiirlerin de okunduğu tören, halk dansları gösterinin ardından resmi geçit töreniyle son buldu.

BOZKURT

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Hava Savunma Yüzbaşı Ali Mert Bozkurt yaptı.

“30 Ağustos 1922’de kazanılan zaferin 99. yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz” diyen Bozkurt, 30 Ağustos’un eşine tarihte az rastlanan bir zafer olduğuna dikkat çekti.

Yüzbaşı Bozkurt konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İşgal güçleri girdikleri her yerde adeta tarihi kinlerini kusarcasına kadınımıza, yaşlımıza, çocuklarımıza dünyada eşine az rastlanır işkence, zulüm ve hakaretlerde bulunmuşlardır. İşte böylesine umutsuz görünen, üzerimizde kara bulutların dolaştığı bir ortamda Mustafa Kemal Paşa ve onun dava arkadaşları bağımsızlık meşalesini yakarak ‘Ya İstiklal, Ya Ölüm’ parolasıyla aydınlığa giden yolu aralamışlardır.

Artık dünyanın en kahraman en savaşçı milletine düşen görev düşmana son darbeyi vurmak olmuştur. Kazanılan zaferi muhteşem kılan unsur, harbin; kadın, çocuk, yaşlı demeden milletçe topyekûn bir savaş olarak icra edilmiş olmasıdır. Bu kutsal ve tarihi gün vesilesiyle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, dava arkadaşları ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, şükranlarımızı sunuyoruz.”

Şiirlerin okunmasıyla devam eden İskele Ecevit Meydanı’ndaki törende, iskele Belediyesi Yıldızlar Halk Dansları Topluluğu, Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibi ile Yarköy Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Kıbrıs’ın Efeleri Zeybek Grubu da dans gösterisi yaptı.

İskele’deki törenler resmi geçitle son buldu.

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30/08/2021 14:26