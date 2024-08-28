Zafer Bayramı ve TSK Günü'nde savaş gemileri halkın ziyaretine açılacak

ads ads ads ads
28/08/2024

ads
Zafer Bayramı ve TSK Günü'nde savaş gemileri halkın ziyaretine açılacak

Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Bozcaada (F-500) ve TCG Tarsus (P-1204) gemileri KKTC'de liman ziyareti yapacak.

GKK Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre TCG Bozcaada Karakol Gemisi, cuma günü 10.00-17.00 saatleri arasında Gazimağusa Limanı'nda, TCG Tarsus Karakol Gemisi ise aynı saatlerde Girne Turizm Limanı'nda halkın ziyaretine açılacak.

28/08/2024 15:31
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Zafer Bayramı, TSK Günü, savaş gemileri
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.