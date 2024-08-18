Zafer Doğan Rallisi’ni kazanan Alptürk-Çağla ikilisi oldu

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18/08/2024

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Zafer Doğan Rallisi’ni kazanan Alptürk-Çağla ikilisi oldu

Basel Holding 2024 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın beşinci ayağı olan Zafer Doğan Anı Rallisi 2 günlük programla yapıldı. Sami Doğan Motors’un yanı sıra, Çağra Home Center, Basel Energy, Polaris, GenPower, GoPro, Limon, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Sportface, İkas Süpermarket, Aveon Sigorta, Rinata Parts & Oil, Chagla Car Care, Eurol ve Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu’nun da katkılarıyla hayata geçirilen yarış, 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü Fuar Özel Seyirci Etabı ile başladı. Toplamda 22 ekibin mücadele ettiği ralli Pazar günü Balıkesir, Mora ve Meriç bölgelerinde yapılan 8 etapla tamamlandı. Uzun bir aranın ardından ilk kez yapılan Fuar Seyirci Özel Etabı’nı kazanarak ilk günü lider tamamlamayı başaran Goodyear Racing Team ekibi, Skoda Fabia Rally2 açlarıyla Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi ikinci gün de NEU Drift Racing Team ekibi Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisiyle kıyasıya bir birincilik mücadele verdi ve yarışı kazanmayı başaran taraf oldu. 38 dakika 25,6 saniyelik derecesiyle yarışı kazanmayı başaran ikiliyi 5,4 saniye farkla Volkswagen Polo GTI Rally 2 ile mücadele eden Haskasap-Mulla ikilisi takip etti. Toplamda 5 etap zaferi elde eden ikili muhteşem mücadeleden ikinci ayrılan taraf oldu. Rallinin ilk üç etabında zaman kaybederek yaklaşık 15 saniye geriye düşen Goodyear Racing Team ekibi, Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi daha sonra 2 etap zaferi elde etse de üçüncülükle yetinmek durumunda kaldı ve podyumu tamamlayan ekip oldu.

 

Sıcak ve zorlu yarışta sınıflarda da çekişme yaşandı

Pazar günü önce Meriç ve Balıkesir etaplarının ikişer kez geçildği, ardından Mora ve Balıkesir Uzun etaplarının ikişer kez geçildiği bu zorlu rallide Sınıf 2 podyumunu da genel klasmanda podyumu oluşturan ekipler tamamladı. Sami Doğan-Ali Burhan ikilisinin Skoda Fabia Rally 2 ile mücadele ederek dördüncü olduğu yarışta Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi beşinci oldu. İstikrarlı performansıyla Bilgimer Rally Team ekibi, Selen Bilgimer-Sabahattin Dağlı ikilisi Sınıf 1’de ve Ahmet Demirel Ralli Kupası’nda birinci olmayı başardı. İbrahim Yolcu Argün-Hande Kufi ikilisinin Sınıf N birincisi olduğu yarışta ayrıca bu ikili Ahmet Demirel Ralli Kupası ikincisi olan ekipti. Sınıf N ikincisi olan Derviş Dizliklioğlu- Doğukan Özbeyli ikilisi Ahmet Demirel Ralli Kupası üçüncüsü olmayı başardı. Sınıf R birincisi NEU Drift Racing Team’den Erdaş Uçaner-Arkın Şevketoğlu ikilisi olurken, Karaduman Rally Team’den Özhan Karaduman-Ahmet Buzlukcuoğlu ikilisi Sınıf 4 birincisi olmayı başaran ekip oldu. Kadın Co-Pilot birincisi Hande Kufi, Gençler birincisi Mustafa Karam oldu. Masterlerde Pilotlar birincisi Sami Doğan, ikincisi Oktay Çocuk ve üçüncüsü Cem Yudulmaz oldu. Master Co-Pilot birincisi Hüseyin Çocuk ve ikincisi Deniz Gümüş oldu.

 

Ekiplerin finiş görmelerinin ardından ödül töreni Hamitköy’de bulunan Sami Doğan Motors’da yapıldı. Dereceye girenlere kupalarını Sami Doğan Motors’dan Eyüp Doğan, Sami Doğan ve Nurcan Doğan ile KKTOK Başkanı Tigin Kişmir il Organizasyon Komitesi üyeleri takdim etti.

 

Dereceleri:

 

No.

Takım

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

Derece

1

5

Goodyear RT

Cevdet Alptürk

Mehmet Çağla

Skoda Fabia Rally2

2

38:25.6

2

1

NEU Drift RT

Enver Haskasap

Halil Mulla

Volkswagen Polo GTI Rally2

2

38:31.0

3

2

Goodyear RT

Çağkan Bozalanlar

Hasan Evrensel

Skoda Fabia Rally2

2

38:39.7

4

12

NEU Drift RT

Sami Doğan

Ali Burhan

Skoda Fabia Rally2

2

39:57.3

5

4

Goodyear RT

Oktay Çocuk

Hüseyin Çocuk

Skoda Fabia Rally2

2

42:13.8

6

3

Bilgimer RT

Selen Bilgimer

Sabahittin Dağlı

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

43:22.3

7

6

 

İbrahim Yolcu Argün

Hande Küfi

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

44:16.2

8

14

 

Cem Yudulmaz

Deniz Gümüş

Ford Fiesta Rally2

2

44:25.0

9

15

 

Derviş Dizliklioğlu

Doğukan Özbeyli

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

45:39.8

10

27

NEU Drift RT

Erdaş Uçaner

Arkın Şevketoğlu

Canam Maverick

R

46:57.8

11

11

NEU Drift RT

Mustafa Karam

Utku Tabak

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

48:26.0

12

20

Karaduman RT

Özhan Karaduman

Ahmet Buzlukçuoğlu

Fiat Palio

4

54:52.7

13

26

 

Cevdet Altpürk

Vural Vurur

Canam Maverick

R

55:00.6

14

17

Zaim Kömür RT

Önder Zaim

Barış Hürkol

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

56:24.4

15

21

Karaduman RT

Osman Pozan

Ayhan Ertuğrul

Peugeot 206

4

56:42.7

16

23

Bilgimer RT

Hasan Karlıtaş

Mustafa Şeker

Honda Civic

4

59:45.3

17

10

Stage Cars RT

Ahmet Özerdem

Kani Avkıran

Mitsubishi Lancer Evo IX

1

Bitiremedi

18

19

 

Mert Yudulmaz

Stephan Prevot

Ford Fiesta Rally4

4

Bitiremedi

19

8

Stage Cars RT

Zeki Demirdeş

Cihan Anıl Şahin

Ford Fiesta Rally2

2

Bitiremedi

20

24

Bilgimer RT

Hüseyin Yarkıner

Ahmet Biricik

Mitsubishi Lancer Evo VIII

1

Bitiremedi

21

7

Bilgimer RT

Sadık Bilgimer

Buse Bilgimer

Mitsubishi Lancer Evo VIII

1

Bitiremedi

22

22

Bilgimer RT

Umut Sular

Mehmet Kaplan

Ford Fiesta ST

4

Bitiremedi

 

18/08/2024 22:13
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TAGS: Zafer Doğan Rallisi’ni kazanan Alptürk-Çağla ikilisi oldu
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