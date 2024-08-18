Zafer Doğan Rallisi’ni kazanan Alptürk-Çağla ikilisi oldu

Basel Holding 2024 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın beşinci ayağı olan Zafer Doğan Anı Rallisi 2 günlük programla yapıldı. Sami Doğan Motors’un yanı sıra, Çağra Home Center, Basel Energy, Polaris, GenPower, GoPro, Limon, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Sportface, İkas Süpermarket, Aveon Sigorta, Rinata Parts & Oil, Chagla Car Care, Eurol ve Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu’nun da katkılarıyla hayata geçirilen yarış, 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü Fuar Özel Seyirci Etabı ile başladı. Toplamda 22 ekibin mücadele ettiği ralli Pazar günü Balıkesir, Mora ve Meriç bölgelerinde yapılan 8 etapla tamamlandı. Uzun bir aranın ardından ilk kez yapılan Fuar Seyirci Özel Etabı’nı kazanarak ilk günü lider tamamlamayı başaran Goodyear Racing Team ekibi, Skoda Fabia Rally2 açlarıyla Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi ikinci gün de NEU Drift Racing Team ekibi Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisiyle kıyasıya bir birincilik mücadele verdi ve yarışı kazanmayı başaran taraf oldu. 38 dakika 25,6 saniyelik derecesiyle yarışı kazanmayı başaran ikiliyi 5,4 saniye farkla Volkswagen Polo GTI Rally 2 ile mücadele eden Haskasap-Mulla ikilisi takip etti. Toplamda 5 etap zaferi elde eden ikili muhteşem mücadeleden ikinci ayrılan taraf oldu. Rallinin ilk üç etabında zaman kaybederek yaklaşık 15 saniye geriye düşen Goodyear Racing Team ekibi, Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi daha sonra 2 etap zaferi elde etse de üçüncülükle yetinmek durumunda kaldı ve podyumu tamamlayan ekip oldu.

Sıcak ve zorlu yarışta sınıflarda da çekişme yaşandı

Pazar günü önce Meriç ve Balıkesir etaplarının ikişer kez geçildği, ardından Mora ve Balıkesir Uzun etaplarının ikişer kez geçildiği bu zorlu rallide Sınıf 2 podyumunu da genel klasmanda podyumu oluşturan ekipler tamamladı. Sami Doğan-Ali Burhan ikilisinin Skoda Fabia Rally 2 ile mücadele ederek dördüncü olduğu yarışta Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi beşinci oldu. İstikrarlı performansıyla Bilgimer Rally Team ekibi, Selen Bilgimer-Sabahattin Dağlı ikilisi Sınıf 1’de ve Ahmet Demirel Ralli Kupası’nda birinci olmayı başardı. İbrahim Yolcu Argün-Hande Kufi ikilisinin Sınıf N birincisi olduğu yarışta ayrıca bu ikili Ahmet Demirel Ralli Kupası ikincisi olan ekipti. Sınıf N ikincisi olan Derviş Dizliklioğlu- Doğukan Özbeyli ikilisi Ahmet Demirel Ralli Kupası üçüncüsü olmayı başardı. Sınıf R birincisi NEU Drift Racing Team’den Erdaş Uçaner-Arkın Şevketoğlu ikilisi olurken, Karaduman Rally Team’den Özhan Karaduman-Ahmet Buzlukcuoğlu ikilisi Sınıf 4 birincisi olmayı başaran ekip oldu. Kadın Co-Pilot birincisi Hande Kufi, Gençler birincisi Mustafa Karam oldu. Masterlerde Pilotlar birincisi Sami Doğan, ikincisi Oktay Çocuk ve üçüncüsü Cem Yudulmaz oldu. Master Co-Pilot birincisi Hüseyin Çocuk ve ikincisi Deniz Gümüş oldu.

Ekiplerin finiş görmelerinin ardından ödül töreni Hamitköy’de bulunan Sami Doğan Motors’da yapıldı. Dereceye girenlere kupalarını Sami Doğan Motors’dan Eyüp Doğan, Sami Doğan ve Nurcan Doğan ile KKTOK Başkanı Tigin Kişmir il Organizasyon Komitesi üyeleri takdim etti.

Dereceleri:

No. Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf Derece 1 5 Goodyear RT Cevdet Alptürk Mehmet Çağla Skoda Fabia Rally2 2 38:25.6 2 1 NEU Drift RT Enver Haskasap Halil Mulla Volkswagen Polo GTI Rally2 2 38:31.0 3 2 Goodyear RT Çağkan Bozalanlar Hasan Evrensel Skoda Fabia Rally2 2 38:39.7 4 12 NEU Drift RT Sami Doğan Ali Burhan Skoda Fabia Rally2 2 39:57.3 5 4 Goodyear RT Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Skoda Fabia Rally2 2 42:13.8 6 3 Bilgimer RT Selen Bilgimer Sabahittin Dağlı Mitsubishi Lancer Evo VI 1 43:22.3 7 6 İbrahim Yolcu Argün Hande Küfi Mitsubishi Lancer Evo IX N 44:16.2 8 14 Cem Yudulmaz Deniz Gümüş Ford Fiesta Rally2 2 44:25.0 9 15 Derviş Dizliklioğlu Doğukan Özbeyli Mitsubishi Lancer Evo IX N 45:39.8 10 27 NEU Drift RT Erdaş Uçaner Arkın Şevketoğlu Canam Maverick R 46:57.8 11 11 NEU Drift RT Mustafa Karam Utku Tabak Mitsubishi Lancer Evo VI 1 48:26.0 12 20 Karaduman RT Özhan Karaduman Ahmet Buzlukçuoğlu Fiat Palio 4 54:52.7 13 26 Cevdet Altpürk Vural Vurur Canam Maverick R 55:00.6 14 17 Zaim Kömür RT Önder Zaim Barış Hürkol Mitsubishi Lancer Evo IX N 56:24.4 15 21 Karaduman RT Osman Pozan Ayhan Ertuğrul Peugeot 206 4 56:42.7 16 23 Bilgimer RT Hasan Karlıtaş Mustafa Şeker Honda Civic 4 59:45.3 17 10 Stage Cars RT Ahmet Özerdem Kani Avkıran Mitsubishi Lancer Evo IX 1 Bitiremedi 18 19 Mert Yudulmaz Stephan Prevot Ford Fiesta Rally4 4 Bitiremedi 19 8 Stage Cars RT Zeki Demirdeş Cihan Anıl Şahin Ford Fiesta Rally2 2 Bitiremedi 20 24 Bilgimer RT Hüseyin Yarkıner Ahmet Biricik Mitsubishi Lancer Evo VIII 1 Bitiremedi 21 7 Bilgimer RT Sadık Bilgimer Buse Bilgimer Mitsubishi Lancer Evo VIII 1 Bitiremedi 22 22 Bilgimer RT Umut Sular Mehmet Kaplan Ford Fiesta ST 4 Bitiremedi