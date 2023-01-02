Zafer Doğan yaşam savaşını kaybetti

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02/01/2023

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Zafer Doğan yaşam savaşını kaybetti

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda 30 Aralık 2022 tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 31 yaşındaki Zafer Doğan hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre 30.12.2022 tarihinde, Lefkoşa kuzey çevre yolu üzerinde meydana gelen kazada ağır yaralanan ve Yakın Doğu Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görmekte olan araç sürücüsü Zafer DOĞAN (E-31), yapılan tüm müdahelere rağmen kurtarılamayarak 02.01.2023 tarihinde yaşamını yitirdi. 

 

02/01/2023 12:16
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TAGS: zafer doğan, kaza
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