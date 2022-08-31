Zafer Kupası heyecanı yaşandı

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile düzenlen en Zafer Kupası Taekwondo Karate Aikido Budo Martıalarts Çiftler Hyong/Pumse Şampiyonası dün (Salı) Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

Aşırı sıcağa rağmen lisansları 2022 yılı vizeli bay ve bayan sporcuların katıldığı müsabakalar büyük heyecan ve çekişme içersinde geçti.

Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon başkanı, Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, bölge ve kulüp temsilcileri verirken müsabakaları uluslararası kokartlı hakemler Öykü Ergin, Elena Pakovama, Ana Tüysüz ve namzet hakemleri yönettiler

BAYANLAR çiftler Hyong/Pumse Müsabaka sonuçları

1.Kategori: 1.Nedime Su Darendeli 2.Zehra Bilge Bayram

2.Kategori: 1.Elf Baştaş 2.Mualla Çelk

3.Kategori: 1.Zehra Naz Ağan 2. Defne Karam

4.Kategori: 1.Zeynep Keskin 2.Rabia Tarım

5. Katagori 1.Gülşah Erfinike 2.Deniz Sevinç

ERKEKLER çiftler Hyong/Pumse Müsabaka sonuçları

1.Kategori: 1.Özkay Ramiz 2.Oğulcan Doğan

2.Kategori: 1.Abdullah Baştaş 2.Şakir Atınç Yağızsoy

3.Kategori: 1.Çetin Çiftsüren 2.Barış Erfinike

4.Kategori: 1.Ata Mehmet Aslan 2.Mustafa Yalçın

5.Kategori: 1.Nikita Gordeev 2.Arda Altuntaş

6.Kategori: 1.Emrullah Baştaş 2.MatevGumada

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31/08/2022 20:52