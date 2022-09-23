Zafer Kupasında 2. Gün karşılaşmaları tamamlandı.

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23/09/2022

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Zafer Kupasında 2. Gün karşılaşmaları tamamlandı.

Lefkoşa Beach Volley Arena'da devam eden 7. Zafer Kupası Etabında ikinci gün oynanan 26 karşılaşma ile tamamlandı. Organizasyonun 3. ve son gün karşılaşmaları 23 Eylül Cuma günü  oynanacak. Saat 16.00'da başlayacak olan karşılaşmalarda erkeklerde çeyrek final , yarı final , üçüncülük ve final karşılaşmaları yapılacak.

Kadınlarda ise yarı final , üçüncülük ve final karşılaşmaları oynanacak.

İki kategorideki yarı final mücadeleleri saat 18.00'de oynanacak.

 Kadınlar Finali saat 21.00'de, Erkekler Finali ise saat 22.00'de yapılacak. Müsabakaların ardından düzenlenecek törenle dereceye girecek takımlara kupa ve madalyaları takdim edilecek. Törende ayrıca  dereceye girecek takımlara toplamda 10 bin euro para ödülü verilecek.

23/09/2022 00:15
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TAGS: Zafer Kupasında 2. Gün karşılaşmaları tamamlandı.
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