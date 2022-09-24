Zafer Kupası'nda Şampiyonlar Belli Oldu

Erkeklerde Sacit-Batuhan, Kadınlarda sporcumuz Merve Çelebi ile Bahanur şampiyonluğa ulaştı

Türkiye Voleybol Federasyonu Pro Beach Tour 7. Zafer Kupası ülkemizde oynanan final karşılaşmaları ile tamamlandı.

Kadınlar Finalinde rakibi İlknur Melis-Hatice ikilisini 2-0 lik skorla mağlup eden sporcumuz Merve Çekebi ile Bahanur şampiyonluğa ulaştı.

Erkekler Finalinde Sacit-Batuhan ıkilisi rakipleri Murat-Nuri ikilisini zorlu bir finalin ardından 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı . Erkeklerde 3.'lüğü Osman -Umut Ikilisi elde ederken kadınlarda 3.'lüğü Kseniia Mazur--Anna ikilisi elde etti. Müsabakaların tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları ve ödül çekleri takdim edildi .

Dereceye giren takımlara ayrıca 10000 Euro toplam parasal ödül takdim edildi.

Şampiyonuna ödülleri KKTC Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya ve TVF Yönetim Kurulu üyesi Metin Mengüç tarafından , kadınlar ikincisine ödülleri Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Hasan Zabitoğlu , erkekler ikincisine ödülleri Voleybol Federasyonu Dış ilişkiler Sorumlusu Buran Atakan , kadınlar üçüncüsüne ödülleri TVF Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci ve Eski MOK Başkanı Atilla Mahmutoğlu , erkekler üçüncüsüne ödülleri MOK Başkanı Dursun Koç ve TC Gençlik ve Spor Müşaviri Mithat Tekçam tarafından takdim edildi.

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24/09/2022 13:21