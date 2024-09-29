Zafer Muhtaroğlu 'Yaseminin Gözyaşları' kitabını üç yerde tanıtıyor

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29/09/2024

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Zafer Muhtaroğlu 'Yaseminin Gözyaşları' kitabını üç yerde tanıtıyor

Şair-yazar Zafer Muhtaroğlu, “Yaseminin Gözyaşları” adlı yeni kitabını, üç yerde düzenleyeceği etkinliklerle tanıtıyor.

5 Ekim’de Alsancak'ta LAÇ Belediyesi Gökay Boğaçhan Kültür Salonu’nda; 12 Ekim’de Lefkoşa AKM küçük salonda, 19 Ekim'de ise Gazimağusa Bandabuliya’da şiir dinletisi, kitap tanıtımı ve imza günü etkinlikleri yapılacak.

Etkinliklerin tümü saat 19.00’da başlayacak. 

Etkinlik düzenlemekle yaratılan ürünün daha çok insana ulaşmasını amaçladıklarını ifade eden Zafer Muhtaroğlu, sanatseverleri etkinliklerinde görmekten mutlu olacağını belirtti.

29/09/2024 10:09
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TAGS: Zafer Muhtaroğlu ’Yaseminin Gözyaşları’ kitabını üç yerde tanıtıyor
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