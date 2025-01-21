Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ tutuklandı

"Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, savcılık ifadesinden ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, Ümit Özdağ hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla tutuklama kararı verdi. Özdağ, "Haçlı seferlerinin Türk milletini Deist, Ateist, Hristiyan yapmadığını, yakın dönemde Ateist oranının yüzde 16 olduğunu" ileri sürerek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı suçlamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından başlatılan soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Ümit Özdağ, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren Özdağ, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ümit Özdağ hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla tutuklama kararı verildi.

ZAFER PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, İstanbul Adalet Sarayı önünde gazetecilere açıklama yaptı.

Karamahmutoğlu, iki suçlama yöneltilen Özdağ'ın savcılıktaki ifadesinin ardından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan serbest bırakıldığını, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan ise tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiğini söyledi.

ÖZDAĞ'A SİYASİLERDEN DESTEK

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in de aralarında bulunduğu bazı siyasiler ile Zafer Partililer, Özdağ'a destek olmak için adliyeye geldi.

Adliye ve çevresinde polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı. Öte yandan Ümit Özdağ hakkındaki soruşturma kapsamında gizlilik kararı alındığına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

SORUŞTURMANIN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Ümit Özdağ hakkında 19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan resen soruşturma başlatılmış, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu yönünden soruşturma genişletilmişti.

ÜMİT ÖZDAĞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Özdağ, "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten Ankara'da gözaltına alındı. Ümit Özdağ, gözaltına alınma sürecini başlatan sözlerinde, "Haçlı seferlerinin Türk milletini Deist, Ateist, Hristiyan yapmadığını, yakın dönemde Ateist oranının yüzde 16 olduğunu" ileri sürerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlamıştı.

Ümit Özdağ, soruşturma haberinden sonra yaptığı sosyal medya paylaşımında bu konuşmayı bin defa daha yapmaya hazır olduğunu söylemişti. Soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Özdağ, İstanbul'a getirilmişti.

ÖZEL VE DERVİŞOĞLU, ADLİYEYE GELDİ

Özdağ'ın ifadesinin alındığı savcılık katına çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu soruşturma hakkında bilgi aldı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

Daha sonra Çağlayan'daki adliyenin önünde bekleyen basın mensuplarına konuşan Özel, siyasi partilerin genel başkanlarının hukukunun birbirlerine emanet olduğunu söyledi.

Özel, bugün pek çok konuda farklı düşünebileceği bir genel başkanla dayanışma içinde, yan yana ve omuz omuza durmak için burada olduğunu belirtti.

Özel, ayrılıkları değil, birliktelikleri konuşma günü olduğunu aktararak, "Gün ayrı düşmek değil, kol kola girmek, yan yana durmak günüdür. Gün, bu milleti süründürenlerden bu milleti kurtarmak için birlikte adım atmanın günüdür." diye konuştu.

İYİ PARTİ KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ise Özdağ'a destek için adliyeye geldiklerini söyledi.

Soruşturmaya konu olan konuşmanın Antalya'da gerçekleştiğini dile getiren Dervişoğlu, soruşturmanın İstanbul'da yapıldığını, benzer birtakım davalarda da aynı yöntemlerin kullanıldığını belirtti.

Dervişoğlu, milliyetçiler, cumhuriyetçiler, Atatürkçüler, demokratlar, yurtseverler ve vatanseverlerin artık yarışmayacağını ve birleşeceğini kaydederek, "Buradan baktığımızda söylenecek bir şey kaldı. Bu millet sonsuza kadar yaşamaya devam edecek. Bu millet varlığını sürdürecek. Bu devlet, bugün devleti yönettiğini zannedenlere emanet edilemeyecek kadar kutsal bir yapı olması münasebetiyle millet tarafından o kutsiyet muhafaza edilecektir. Yaşasın Türk milleti, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti." ifadelerini kullandı.