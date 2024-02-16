“Zaferin Rengi” filmi coşkuyla izlendi

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16/02/2024

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“Zaferin Rengi” filmi coşkuyla izlendi

KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları (KKTCFBİDER) Derneği’nden muhteşem organizasyon

“Zaferin Rengi” filmi ülkemizde ve Dünya’da aynı anda gösterime girdi.

Fenerbahçe’nin en önemli futbol başarılarından biri olan ve milli zafer etkisi yaratan General Harington Kupası’nın şanlı hikâyesinin de anlatıldığı “Zaferin Rengi” filminin gösterimi, Lefkoşa Dereboyu’nda bulunan Avenue Cinemax Salonlarında gerçekleştirildi.

Film, KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği’nin (KKTCFBİDER) muhteşem organizasyonuyla dernek üyeleri ve Sarı Lacivert renklere gönül veren taraftarlar hep birlikte izlendi.

Geceye, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da katıldı.

16/02/2024 22:39
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