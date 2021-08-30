Zaferin yıl dönümünde deniz altında 45 tonluk tankla poz

Türkiye'nin önemli dalış turizmi merkezlerinden Kaş'ta, dalış turizmine katkı için 2017 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden temin edilen tank, 6 metre derinliğe batırıldı. 45 tonluk tankın olduğu limanda, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü nedeniyle özel dalış gerçekleştirildi.

Su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve Barakuda Dalış Merkezi ekibinden 15 dalgıç, tankın etrafında 6 metre boyunda 4 metre eninde Türk bayrağı ile dev Atatürk posteri açtı, ortaya güzel görüntüler çıktı.

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30/08/2021 12:46