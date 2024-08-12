Zaha sonrası Galatasaray'da 3 ayrılık daha: 2'si son maçta ilk 11'deydi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerinde mesai harcıyor. Wilfried Zaha ile vedalaşmaya hazırlanan Galatasaray'da 3 isimle daha vedalaşılıyor.

Wilfried Zaha'nın İngiltere Premier Lig'e transfer olmasına kesin gözüyle bakılırken, teknik direktör Okan Buruk'un 3 ismi daha gözden çıkardığı belirtildi.

Okan Buruk'un üstünü çizdiği ifade edilen 3 futbolcunun 2'sinin Hatayspor maçının ilk 11'inde olması dikkat çekti.

Sözcü'nün haberine göre Galatasaray'da gözden çıkarılan 3 isim şöyle:

Derrick Köhn

Leo Dubois

Sergio Oliveira

Haberde Galatasaray'ın Derrick Köhn için 8 milyon euro bonservis talep ettiği belirtildi.

Sarı-Kırmızılılar, Köhn'ü 3.35 milyon euro karşılığında Hannover'dan renklerine bağlamıştı.

Galatasaray'ın ayrılıkların ardından bir sol bek bir de kanat transferi yapmayı planladığı haber detayında yer aldı.