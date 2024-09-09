Zaha ve Kerem'in ayrılığı sonrası Okan Buruk'tan Galatasaray yönetimine çağrı

Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon euroya Benfica'ya satan Galatasaray, Zaha'yı da 3 milyon euro karşılığında Lyon'a kiraladı.

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Sarı-kırmızılılarda 2 futbolcunun ayrılığı sonrası kanat rotasyonunda boşluk oluştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre teknik direktör Okan Buruk, kanat takviyesi istedi.

Haberde Filip Kostic'i gündemine alan Galatasaray'ın futbolcunun Fenerbahçe'ye transferi sonrası alternatif isimlere yöneldiği belirtildi.

Galatasaray'ın sol kanat için düşündüğü ismin Roma forması giyen Nicola Zalewski olduğu öne sürüldü.

Öte yandan sarı-kırmızılıların orta saha için ise Jorginho ile ilgilendiği aktarıldı.