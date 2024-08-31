Zaha'dan Galatasaray'a veda mesajı
Galatasaray'ın Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı taraftarlara veda mesajı yayımladı.
31/08/2024
Galatasaray'da yeni sezon planları içerisinde yer almayan Wilfried Zaha'nın yeni rotası Fransa oldu. Sarı-kırmızılılar, Fildişi Sahilli futbolcuyu Lyon'a kiralık olarak gönderdi.
"GALA AİLEME TEŞEKKÜR EDERİM"
Zaha, Lyon ile anlaşma imzalamasının ardından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı taraftarlara veda etti. Zaha, Galatasaray formalı paylaşımında, "Gala aileme teşekkür ederim yakında görüşürüz. Zaha ailesinden sevgiler." ifadelerine yer verdi.
31/08/2024 14:13