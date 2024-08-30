Zaha'nın yerine Armand Lauriente: Galatasaray'ın teklifini duyurdular

Wilfried Zaha ile vedalaşan Galatasaray'ın gündeminde Armand Lauriente var. Sarı-Kırmızılıların, Lauriente için yaptığı son teklifi duyurdular.

Wilfried Zaha'yı Lyon'a kiralayan Galatasaray'da kanat transferi çalışmaları sürüyor. Bu bağlamda gündeme gelen isim Armand Lauriente oldu.

Bir süredir Galatasaray'ın gündeminde olan 25 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu için Sarı-Kırmızılıların teklifini güncellediği belirtildi.

Nicolo Schira'nın haberine göre Galatasaray, Armand Lauriente için yaptığı teklifi 18 milyon euroya çıkardı.

Öte yandan haberde Sassuolo CEO'su Giovanni Carnevali'nin teklifi bir kez daha reddettiği vurgulandı.

Yine haberde Lauriente'nin Galatasaray'a transfer olmak istediği ve İtalyan ekibinden satılmasını istediği aktarıldı.

25 yaşındaki futbolcunun Sassuolo ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 2 maçta görev alan Lauriente 1 gollük skor katkısı verdi.