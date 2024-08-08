Galatasaray'ın geçen sezon Crystal Palace'tan renklerine bağladığı Wilfried Zaha için sürpriz bir talip çıktı. Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad ile adı anılan Fildişi Sahilli futbolcuyu Premier Lig ekibi istiyor.

Geçen yaz bonservisi elinde olarak Galatasaray'ın yolunu tutan Wilfried Zaha büyük hayal kırıklığı yarattı.

Sarı-kırmızılılarda geçirdiği bir senede performansı eleştiri konusu olan Zaha için eski kulübü Crystal Palce'ın devrede olduğu iddia edildi.

Telegraph'ta yer alan habere göre Galatasaray, Zaha'nın maaşı için 9 milyon sterlinlik bir ücret talep ediyor.

Haberde bu rakamın oldukça yüksek olduğu ancak Crystal Palace'ın futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlayabileceği belirtildi. İngiliz basınında ses getiren transfer iddiası için "Şok geri dönüş" ve "Şok transfer" ifadeleri kullanıldı.

Zaha geride bıraktığımız sezon Galatasaray formasıyla 42 maça çıktı.

Fildişi Sahilli futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.