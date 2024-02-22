Zahra Sokak'ta büyük kavga

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22/02/2024

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Zahra Sokak'ta büyük kavga

Lefkoşa'nın en popüler eğlence bölgesi Zahra Sokak'ta büyük bir kavga çıktı. İki grup arasında sözlü olarak başlayan tartışma kavgaya döndü, sokak adeta bir savaş alanına döndü. 

Polisin hızlı müdahalesiyle kavga eden taraflar birbirinden ayrıldı ancak olayın yol açtığı endişe ve gerginlik bölge sakinleri arasında derin bir korku ve tedirginlik yarattı. Olayın sebebi hakkında net bir bilgi bulunmazken, bölge sakinleri ve işletmeciler, benzer olayların tekrarlanmaması için önlemlerin alınmasını talep ediyor.

Polis olayın ardındaki detayları aydınlatmak için soruşturma başlattı. Zahra Sokak, normalde canlı ve keyifli bir atmosfere sahipken, bu tür olayların yaşanması, bölgedeki halkı ve işletmecileri endişelendiriyor.

22/02/2024 23:23
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