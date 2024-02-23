Zahra Sokak’taki kavga ile ilgili çok sayıda tutuklama var!

ads ads ads ads
23/02/2024

ads
Zahra Sokak’taki kavga ile ilgili çok sayıda tutuklama var!

Lefkoşa'nın son dönemlerinde en popüler eğlence bölgesi olan Zahra Sokak'ta önceki gece meydana gelen ve infiale neden olan kavga olayı ile ilgili olarak Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekipleri mesai saati gözetmeksizin soruşturma yürütmeye devam ediyor.

Önceki gece itibari ile devam eden soruşturmada yüzlerce şüphelinin sorgulandığı ve çok sayıda kişinin tutuklandığı bildirildi.

Polis ekipleri konu ile ilgili olarak kamera görüntülerinin incelemesine devam ederken, tutuklanan kişilerin yarın nöbetçi mahkeme huzuruna çıkarılacağı öğrenildi.

23/02/2024 21:47
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Zahra Sokak
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.