Zahra Sokak’taki kavga ile ilgili çok sayıda tutuklama var!

Lefkoşa'nın son dönemlerinde en popüler eğlence bölgesi olan Zahra Sokak'ta önceki gece meydana gelen ve infiale neden olan kavga olayı ile ilgili olarak Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekipleri mesai saati gözetmeksizin soruşturma yürütmeye devam ediyor.

Önceki gece itibari ile devam eden soruşturmada yüzlerce şüphelinin sorgulandığı ve çok sayıda kişinin tutuklandığı bildirildi.

Polis ekipleri konu ile ilgili olarak kamera görüntülerinin incelemesine devam ederken, tutuklanan kişilerin yarın nöbetçi mahkeme huzuruna çıkarılacağı öğrenildi.