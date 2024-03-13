Zahra sokaktaki kavganın zanlılarından 3 kişi daha cezaevine gönderildi



(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen şiddet kullanma tehdidi, sarhoşluk, rahatsızlık, uygunsuz tavır ve hareket suçlarından tutuklanan Mehmet Haraç, Ahmet Hazırlar ve Veysel Deniz dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Hakan Kaynak ile Salih Güden ise suçla bağları bulunmayarak, mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Murat Ergün, zanlıların 10 Mart 2024 tarihinde, saat 03.30 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Berlin Disco önünde aralarında önceden yaşanan sorun ve kendilerini eğlence mekanına almadıkları gerekçesiyle, mekanın güvenlik görevlileriyle kavga ettiklerini söyledi. Polis, olay esnasında alkollü oldukları tespit edilen zanlıların güvenlik görevlilerini, “Burası kapanacak, bu iş daha bitmedi, burnunuzu kıracağız” diyerek, tehdit ettiklerini, bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yarattıklarını açıkladı. Zanlılar Mehmet Haraç ve Ahmet Hazırlar’ın olay yerinde suçüstü tutuklandıklarını belirtti. Polis, olaya karışan Deniz’in ise aranan şahıs ilan edildiğini açıkladı. Polis, zanlı Deniz’in önceki gün tutuklandığını belirtti. Mehmet Haraç, Ahmet Hazırlar ve Veysel Deniz’in 22 şubat 2024 tarihinde Zahra Sokakta meydana gelen kavgada yer aldıklarını belirtti. Polis, Haraç ile Hazırlar’ın 28 Şubat’ta teminatla serbest bırakıldıklarını söyledi. Polis, hem Zahra Sokak’taki olayla hem de Berlin Bardaki olayla ilgili aranan Deniz’in ise önceki gün tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlı Haraç’ın ikisi kavga, üçü ciddi darp biri kanunsuz topluluk oluşturma suçlarından askıda davası olduğunu söyledi. Polis, zanlı Hazırlar’ın ciddi darptan sabıkası olduğunu, kanunsuz topluluk ve ciddi darptan askıda davası bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlı Deniz’in sabıkası olmadığını ancak hem sarhoşluk, şiddet tehdidi ve rahatsızlık hem de kanunsuz topluluk suçundan da teminata bağlanacağını belirtti.

Polis, Zahra Sokak’ta 22 Şubatta yaşanan kavganın diğer tarafında Berlin Bar güvenlik görevlilerinin olduğunu belirterek, ortada bir husumet olduğunu, zanlıların serbest kalması halinde olayların ardı arkasının kesilmeyeceğini söyledi. Polis, zanlıların 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmemelerini talep etti. Zanlıların avukatları ise şiddet tehdidi, sarhoşluk ve rahatsızlık verme suçlarının basit suçlar olduğunu, soruşturmanın 3 günde, dava dosyasının ise 20 günde hazırlanabileceğini ifade ederek, 3 aya itiraz etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların askıda davaları bulunmasını, daha önce olaya karışmalarını, kısa süre sonra tekrar husumetli oldukları şahıslara karşı suç işlemelerini dikkate alarak, zanlıların 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. Yargıç, teminat kararında savunmanın 20 günde dava dosyası hazırlanabileceğine dair beyanına değinerek, 2024 yılı Ocak ayında kaza mahkemesinde 7 bin 63 dava olduğunu, Şubat ayında da bu rakama 3 bin 562 dava eklendiğini, cezaevinde Lefkoşa bölgesinde meydana gelen suçlardan dolayı hükümsüz tutuklu bulunan 70 kişinin yargılanmayı beklediğini, bu ceza davalarına tek bir yargıcın bakmak zorunda olduğunu ifade ederek, 20 günde halen soruşturması bitmemiş bir meselenin dava dosyasının ikame edilmesinin beklenmemesi gerektiğini dile getirdi.