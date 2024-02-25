Zahra Sokak'taki kavgaya karışan 4 kişi daha mahkemeye çıkarıldı

(Kamalı Haber) - Lefkoşa'nın son dönemlerinde en popüler eğlence bölgesi olan Zahra Sokak'ta meydana gelen ve infiale neden olan kavga olayı ile ilgili olarak tutuklanan 14 zanlının yanı sıra 4 kişi daha yakalandı. Zanlılar A.E.(E-16), P.G.(E-16),H.T.(E-16) ve İbrahim Cansun bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Pınardan olayla ilgili olarak bulguları aktardı. Pınardan, huzurda bulunman zanlıların 22 Şubat 2024 tarihinde saat 22:30 raddelerinde umumi bir yer olan Zahra sokak ve Tanzimat sokak Lefkoşa da aralarında daha öncede var olan husumetten dolayı Halkta korku dehşet ve endişe yaratacak bir şekilde toplandıklarını ve bir kavgada yer aldıklarını mahkemeye aktardı. Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine olay yerine gittiklerini ve ilk olarak kavgayı ayırdıklarını söyledi. Polis olayla ilgili olarak olayın başlangıç saatinden itibaren Lefkoşa Polis Müdürlüğü tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldığını ilk etapta yüze yakın ifade toplandığını ve incelenen kamera görüntülerinde tespit edilen 14 kişinin tutuklandığını ve önceki gün mahkemeye çıkarıldıklarını belirtti. Polis, 4 zanlının akabinde tespit edildiğini belirtti. Polis, aranmakta olan birçok şahıs daha olduğunu mahkemeye aktardı. Polis meselenin soruşturmasının ilk olarak kanunsuz topluluk olarak başlatıldığını ancak vahim zarar, ciddi darp ve tecavüzü alet taşıma soruşturmasına dönme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini, alınan ifadelerin teyit ve tekzibinin sürdüğünü, kamera görüntülerinin incelenmesine devam edildiğini belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadet ve yapılan beyanları değerlendiren Yargıç Jale Ergüden soruşturmanın devam ettiğini ve tahkikatın seyrinin değişmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu bu durumda böylesine toplumda infiale neden olayda tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapta talep edilen 2 gün lük sürenin uygun ve adil olduğunu belirterek zanlıların 2 gün tutuklu kalmalarına emir verdi.