Zahra ve Tanzimat Sokak Trafik Düzenleme projesinde bölge halkının görüşlerini alındı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Arabahmet bölgesinde yaşanan gelişime bağlı olarak artan trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurarak yeni düzenleme için çalışmalarını sürdürüyor.

LTB’den verilen bilgiye göre, Tanzimat Sokak ve devamındaki Zahra Sokak’ta trafik yoğunluğuna ilişkin LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve LTB yönetimi tarafından daha önce iki kez bölge sakinlerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirilmişti.

Toplantıda alınan görüş ve önerilerle birlikte bölgedeki trafik akışının rahatlatması ve park sıkıntısını gidermesi için Lefkoşa Master Plana uygun olarak, uzmanların görüşleri alınarak hazırlanan proje, bölge sakinleri ile paylaşıldı.

Arabahmet Kültür Evi’nde gerçekleştirilen toplantıda, LTB Başkanı Mehmet Harmancı bölge halkının huzuru ve güvenliğinin ön planda tutularak bir çalışma yapıldığını, her türlü detaya önem verildiğini aktararak, gelinen aşamada bölge sakinlerinin gelen görüş ve önerilere göre çalışmaya son halini vereceklerini aktardı.

Bölge sakinlerinin projeye ilişkin sorularını cevaplayan ve önerilerini de alan Başkan Harmancı, gerekli tüm çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik düzenlemesinin uygulamaya konulacağını söyledi.

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03/07/2022 13:50