- Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın kuruluşunu ve ilk kez konser verdiği tarihini kutlamak amacıyla KKTC CSO’yu ziyaret etti

- Kültür Dairesi ile KKTC CSO bir ilke imza atarak Kültür Dairesi’ne bağlı İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde oda müziği konserleri düzenliyor

Başbakan Yarımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın ilk kez konser verdiği 28 Kasım 2015 tarihini kutlamak amacıyla KKTC CSO’yu ziyaret etti. Zaimağaoğlu, KKTC CSO’nun kurulmasının ülkemiz KKTC’nin Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesine çıkmakta attığı en büyük adımlardan biri olarak nitelendirerek KKTC CSO Koordinatörü Mustafa Kofalı ile Orkestra Şefi Ali Hoca’ya özel bir anı plaketi takdim etti.

Zaimağaoğlu “KKTC CSO ülkemiz sanatının çıtasını çok yukarılara taşıdı”

Kültür Dairesi’nin verdiği bilgiye göre, Daire Müdürü Şirin Zaimağaoğlu yaptığı ziyarette, KKTC CSO’nun ülkemizin kısıtlı imkanları içerisinde yürütmeye çalıştığı özverili çalışmaları yakından takip ettiklerini bildirdi. Zaimağaoğlu, KKTC CSO’nun, ülkemizde senfoni müziği yapılmasını ve bu sayede ülkemizin adının çağdaş ülkelerle birlikte anılmasını sağladığını vurgulayarak KKTC CSO Koordinatörü Mustafa Kofalı ile Orkestra Şefi Ali Hoca’yı tebrik etti. KKTC CSO’nun konserleriyle, ülkemiz sanatının çitasını çok yukarılara taşıdığını ifade eden Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi olarak KKTC CSO ile birlikte sanatsal projeler geliştirmek ve uygulamak istediklerini bildirdi.

Kofalı “Kültür Dairesi ile birlikte güzel işlere imza atmaktan memnuniyet duyarız”

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nun, KKTC CSO’nun varlığına ve çalışmalarına verdiği önemi ziyareti ve zarif hediyesiyle görünür kılmasından onur duyduklarını ifade eden Mustafa Kofalı, Kültür Dairesi ile birlikte güzel işlere imza atmaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti. Tüm dünyada yaşanan korona salgını döneminin, sahne sanatlarını ve müzik dünyasını özellikle de müzisyenlerin birarada çalıştığı senfoni orkestralarını derinden yaraldığına dikkat çeken Kofalı, bu dönemi KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın sayesinde mümkün olan en az zararla atlattıklarını bildirdi. Kofalı, KKTC CSO’nun ilk konserini yaptığı 28 Kasım 2015 tarihinden bu yana ülkemize konuk ettiği uluslararası tanınmış şeflerin ve müzisyenlerin programlarında KKTC’nin adının yer almasını sağladığını ve bu sayede ülkemizin müzik alanında tanınmasına da katkıda bulunduğunu vurguladı.

Kültür Dairesi ile KKTC CSO ilk kez İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde Oda Müziği konserleri düzenleniyor

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nun ziyarette yaptığı işbirliği teklifini değerlendiren KKTC CSO Koordinatörü Mustafa Kofalı, Kültür Dairesi’nin uhtesindeki İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde, Kültür Dairesi işbirliği ile oda müziği konserleri verebileceklerini ifade etti. Zaimağaoğlu da iki kurumun ilk kez işbirliği yapmasına vesile olmaktan ve bu vesileyle Kültür Dairesi olarak KKTC CSO’nun çalışmalarına ev sahipliği yapmaktan gurur duyacaklarını belirtti. Zaimağaoğlu ve Kofalı, KKTC CSO’nun hazırlayacağı konser takvimini en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşmak için heyecan duyduklarını ifade ettiler.

Bu habere tepkiniz:



02/12/2022 08:44