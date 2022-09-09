Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi’nin ilk müdürü Ata Samioğlu’nu ziyaret etti

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi’nin ilk müdürü 1984-1994 yılları arasında Gençlik ve Kültür Dairesi Müdürü olan Ata Samioğlu’nu ziyaret etti. Kültür Dairesi’nin dünü ve bugünü hakkında bilgi alışverişinde bulunan eski ve yeni müdürler Kültür Dairesi’nin öneminin ve yükünün gün geçtikçe arttığına vurgu yaptılar.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Kıbrıs Türkü’nün sahip olduğu vefa kültürünü canlı tutmak ve geçmişte sahip olunan değerlerle tecrübeye duyulan saygı kültürünü yaşayarak yaşatmak adına, kültür ve sanat alanında deneyimli bürokrat ve sanatçılara ziyaretlerde bulunacak. Bu bağlamda ilk ziyaretini Gençlik ve Kültür Dairesi’nin ilk müdürü Ata Samioğlu’na yapan Şirin Zaimağaoğlu, Samioğlu’ndan Kültür Dairesi’nin ilk yıllardaki hedefleri, misyonları ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

1996 ile 1999 yılları arasında Milli Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın müsteşarlığını da yapmış olan Ata Samioğlu, Kültür Dairesi’nin faaliyetlerini yakından takip ettiğini belirterek Şirin Zaimağaoğlu’nu tebrik etti ve ziyaretinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Ziyarette yaptığı konuşmasında Ataoğlu, günümüzde yaşanan dijitalleşmeyle hayatın çok hızlandığına dikkat çekerek, içinde bulunduğumuz çağda en kıymetli şeyin zaman olduğunu vurguladı ve gençlerin, kendilerinden önce aynı yollardan geçen deneyimli kişilerin tecrübelerinden yararlanmalarının, onlara büyük zaman kazandıracağını belirtti. Samioğlu, gençlerin araştırmaya zaman ayırmaları gerektiğini de ifade ederek gençlerin araştırarak farkındalıklarını artırabileceklerinin altını çizdi.

Ata Samioğlu bugünlere çok zor şartlarda ve özverili çalışmalar neticesinde gelindiğini vurgulayarak günümüzde aktif olan birçok oluşumun temelinde kendisinin de emeği olduğunu ve hiçbir zaman doğru ve etik çalışma dışına çıkmadığını ifade etti. Samioğlu, Kültür Dairesi’nin yapacağı çalışmalar ve atacağı her adımın hayati önem taşıdığının altını çizdi.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ziyaretinin anısına Ata Samioğlu’na Eralp Adanır’ın Samioğlu’nun mesai arkadaşı ve yakın dostu Ali Nesim’in hayatını konu alan kitabını hediye etti.

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09/09/2022 11:10