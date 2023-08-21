Zaimağaoğlu: Ülke temsiliyeti için başarılı gençlere öncelik verme vizyonu ile hareket ediyoruz

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi koordinasyonu ve katkılarıyla Kırgızistan’da gerçekleştirilen Pop Müzik Festivali Yarışması’nda KKTC’yi temsil ederek birinci olan Begüm Tekakpınar’ın ailesi Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nu ziyaret etti. Tekakpınar ailesi Kültür Dairesi’nin genç sanatçılara imkan sağlayıp onları desteklediği için Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’na teşekkür etti.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu kabulde yaptığı konuşmasında Begüm Tekakpınar’ın başarısının kendilerini gururlandırdığını ancak şaşırtmadığını vurguladı. Kültür Dairesi olarak tüm sanatçıları özellikle de gençleri yakından takip ettiklerini, sanatçılara sanatlarını yurt içinde ve dışında icra edebilmeleri için ortam ve imkan yaratmaya çalıştıklarını ifade eden Zaimağaoğlu, bu yıl Kültür Dairesi’ne ülke temsiliyeti için gelen davetlerde başarılı gençlere öncelik verme vizyonu ile hareket ettiklerinin altını çizdi. Tekakpınar ailesini tebrik ederek Genç Müzik Sanatçısı Begüm Tekakpınar’ın daha nice başarılarını paylaşacaklarına inanç belirten Zaimağaoğlu, Tekakpınar’a "3. Uluslararası Maikin Asva lssık Göl Pop Müzik Festivali Yarışması"nda kemanıyla eşlik eden Eğitimci Müzisyen Kürşat Tilki’yi de tebrik ederek teşekkürlerini sundu.

Kırgız Cumhuriyeti Kültür Bilgi Spor ve Gençlik Bakanlığı ile TÜRKSOY’un işbirliğinde 17-22 Ağustos 2023 tarihlerinde Kırgızistan’da düzenlenen ve KKTC’nin ilk kez temsil edildiği "3. Uluslararası Maikin Asva lssık Göl Pop Müzik Festivali Yarışması"na, Türkiye’den Cevher Aksoy, Azerbaycan’dan Vusal Rzasoy, Kazakistan’dan Adilkhan Makin, Ayna Kalmangetova, Kırgızistan’dan Abay Serikov, Kasiet Idirisova, Ruslan Asankan Uulu, Rustam Ilyas Tegin, Özbekistan’dan Sarvinoz Kamalova, Kuzey Makedonya’dan Nada Talevska, Bosna Hersek’ten Nedica Mijajlovic, Macaristan’dan Tamas Palcso, Rusya Federasyonu’ndan Maxim Goryunov, Sırbistan’dan Veljko Radenkovich ve Slovenya’dan Sasho Gachnik yarışmacı olarak katıldı.

Kırgızistan'dan Ses Sanatçısı Aktan İsabayev'in başkanlığında oluşturulan uluslararası jürinin üyeliklerini ise Türkiye'den MESAM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Besteci, Aranjör ve Yapımcı Selim Çaldıran, Kuzey Makedonya'dan Dünya Festivaller Birliği Başkanı Maryan Kataroski, Kazakistan'dan Devlet Sanatçısı Bahtiyar Taylakbayev, Özbekistan'dan Kültür Bakanlığı Baş Uzmanı Nodir Sidikov ve Rusya'dan Yapımcı Vadim Hüseinov üstlendi.