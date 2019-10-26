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Zakaria Abdel Razzaq Asaad Mona Annesini Arıyor

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26/10/2019
HK

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Zakaria Abdel Razzaq Asaad Mona Annesini Arıyor

Zakaria Abdel Razzaq Asaad Mona isimli bir kişi sosyal medyadan annesini aradığını söylerek insanlara yardımcı olmaları için çağrıda bulundu. Zakaria Abdel Razzaq Asaad Mona kendisinin Ürdün'de yaşadğını ve babasının  Filistinli, annesinin ise Kıbrıslı olduğunu belirtti. Zakaria Abdel Razzaq Asaad Mona, annesinin nerede olduğunu bilmediğini yalnızca  savaş zamanı Filistin'e gittiğini belirterek annesinin bulunması için yardım çağrısında bulundu. 

Zakaria Abdel Razzaq Asaad Mona'nın paylaşımı:

ANNEMİ ARIYORUM
PAYLAŞIP YARDIMCI OLURMUSUNUZ?

"Günaydın . Benim adım Zakaria Abdel Razzaq Asaad Mona. Ben Ürdünlüyüm ve Ürdün'de yaşıyorum. Babam Filistinli ve annem Kıbrıslı ve Kıbrıs'ta nerede olduğunu bilmiyorum. Savaş günlerinde annem ve büyükannem Filistin'e gitti. Büyükbabam onları Filistin'e yerleştikten sonra anneannem öldü ve annemi komşulardan birinde Filistin'de yalnız bıraktı ve annem komşusunun oğluyla evleninceye kadar onlarla büyüdü. Onlar hakkında bildiğim şey bu. Bunlar ona ait bulduğum pasaportun fotoğrafları. Annemi arıyorum ve o Kıbrısta. Bize de sadece siz yardımcı olabilirsiniz. Lütfen annemi bulun

Annemin evlenmeden önceki adı
Ismet Mohammed Osman Turk.

Evlendikten sonraki adı
Ismet Abdul Razzaq Asaad Mona

Kaynak: KibrisOnAir.com

26/10/2019 16:39
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TAGS: Zakaria Abdel Razzaq Asaad Mona, haber, kıbrıs, Annesini Arıyor
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