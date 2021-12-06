Zalihe Susuzlu Tiyatrosu, Güzelyurt’ta tiyatro severlerle buluştu

Zalihe Susuzlu Tiyatrosu’nun sahnelediği “Ananın Planı” adlı oyun, Güzelyurt’ta tiyatro severlerle buluştu.

Güzelyurt Belediyesi’nin bu yıl 17’ncisini düzenlediği “Tiyatro Günleri” kapsamında Zalihe Susuzlu Tiyatrosu’nun oyunu cuma günü Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) sahnelendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yönetmenliği ve yazarlığını Zalihe Susuzlu’nun yaptığı, Kıbrıs’ta kapıların açılmasının ardından bir ailenin Baf’taki evlerini ziyaret etmesiyle yaşadığı trajikomik olayları konu alan oyun, büyük beğeni topladı.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, belediyenin “Tiyatro Günlerine” katılan Zalihe Susuzlu’ya teşekkür plaketi takdim etti.

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06/12/2021 15:25