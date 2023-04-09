Zalıya 2 gün tutukuluk!

Edremit'de meydana gelen Kanunsuz Ateşli Silah Ve Patlayıcı Madde Tasarrufu suçundan tutuklanan zanlı Hüseyin Gazioğlu mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ahmet Akacan olayla ilgili bulguları aktardı. Akacan huzurda bulunan zanlı Hüseyin Gazioğlu'nun ikametgahında 8 Nisan 2023 tarihinde saat 16.00 raddelerinde, mahkeme emri ile

uzurunda yapılan arama neticesinde, ikametgahın ikinci katının doğuya bakan yatak odasında, elbise dolabı içerisinde 1 adet X-Touch marka kuru sıkı tabanca ile 9 mm çapında 12 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler olduğunu ayrıca zanlının gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini söyleyerek ilk etapta zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu

kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodi Çeliker zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

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09/04/2023 12:03