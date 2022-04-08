Zam indirimleri Resmi Gazete'de yayınlanmadı

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08/04/2022

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Zam indirimleri Resmi Gazete'de yayınlanmadı

Elektrik ve alkol zamlarının indirilmesiyle alınan Bakanlar Kurulu kararları Resmi Gazete'de halen yayınlanmadı. 

Bakanlar Kurulu kararının üzerinden 3 gün geçmesine rağmen yasallaşmayan indirimler nedeniyle alkol ve elektrik fiyatları halen eski zamlı fiyat üzerinden tüketici ile buluşuyor. 

Konuyla ilgili açıklama yapan CTP Milletvekili Devrim Barçın "hükümetin açıklamasına binaen hala daha kararın uygulamaya geçmemesi, piyasada ciddi sıkıntılar yaratmaktadır." ifadelerini kullandı

 

08/04/2022 08:54
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TAGS: zam, indirim
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