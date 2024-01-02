'Zamanda yolculuk' hayali suya düştü: Yanlış yılda vardılar…

Zamanda geri giderek, aynı yılbaşını iki kez yaşama hayalleri suya düştü. United Airlines’ın UA200 sefer sayılı uçağındaki yolcular, 2023’ün son saatlerini yeniden yaşamak isterken kendilerini 1 Ocak 2024’ün ilk saatlerinde buldular.

United Airlines bu uçuşu X platformundan, “Sadece bir kez yaşarsın ama yılbaşı gecesini iki kez kutlayabilirsiniz!” mesajıyla duyurmuştu. Resmi Instagram hesabında ise “Zamanda yolculuk gerçek!” yazılmıştı.

Ancak uçuşun ertelenmesi sonucu yolcular geri sayımı kaçırdı ve rötar nedeniyle yeni yılın ilk gününde varış yapabildi.

X platformunda ise yolcular şikayetlerini ve hayal kırıklıklıklarını dile getirdi.

Her yıl havayolu şirketleri Aralık ayının son günü benzer uçuşlar düzenleyerek “zamanda yolculuk” ile iki ayrı yılbaşı kutlama imkanı sunuyor.