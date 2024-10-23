Zamanı silinen adam: 63 yaşında ama 24 yaşında gibi uyandı

İtalya’da yaşanan ilginç bir olay, tüm dünyayı hayrete düşürdü. Roma’da 2019 yılında meydana gelen bir trafik kazası sonucunda komaya giren Luciano D'Adamo, 39 yıl önceki yaşamına sıkışmış bir şekilde uyandı. 63 yaşında olan Luciano, uyandığında kendini hâlâ 24 yaşında zannediyordu. Yaşanan kaza, hafızasında büyük bir boşluk bırakarak, onu 1980 yılına hapsetmişti.

Luciano’nun son hatırladığı anılar, Mart 1980'de Roma'daki evinden çıktığı ve bir darbe hissettikten sonra her şeyin karardığı zamandı. Uyandığında, karşısında 19 yaşındaki nişanlısı olarak hatırladığı kadını gördü. Karşısındaki kadın, 39 yıllık hayat arkadaşına dönüşmüş olan eşi Monica idi. Luciano, eşini tanıyamadı tanıyamadı.

GPS HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Kaza sonucu hafızasının büyük bir kısmını kaybeden Luciano, 1980'deki hayatını sürdürdüğünü düşünüyordu. Oysa ki, kendisi 63 yaşına gelmiş, oğlu ise 30'lu yaşlarına ulaşmıştı. Daha da şaşırtıcı olan, teknolojiyle ilgili yaşadığı büyük şoktu. Akıllı telefonlar, GPS cihazları ve modern dünyanın diğer yenilikleri, onun için bilim kurgu dünyasından fırlamış gibi görünüyordu. Özellikle arabada GPS sesinin kendisine yön tarif etmesi onu hayrete düşürmüştü.

Luciano’nun hayatındaki en zorlu anlardan biri, aynaya baktığı an yaşandı. Karşısında gördüğü yaşlı adamı tanımakta güçlük çekti. Hafızası, yılların getirdiği değişimleri ona unutturmuştu. Bu nedenle kendi yaşlanmış yüzü, onun için bir yabancı gibiydi.

5 YIL SONUNDA BAZI KÜÇÜK HATIRALAR GERİ DÖNDÜ

Kazanın ardından geçen beş yıl boyunca Luciano, doktorlar ve psikologlar eşliğinde kayıp anılarını yeniden kazanmaya çalıştı. Ancak yalnızca bazı küçük hatıralar geri döndü. Bunlar arasında ilk torununun doğduğu yıl olan 2014'e ait birkaç detay bulunuyordu. Diğer yandan, çocuklarla vakit geçirmekten keyif aldığını fakat bir büyükbaba gibi davranmayı öğrenmenin zor olduğunu dile getirdi.

Daily Mail'de yer alan habere göre; Luciano’nun hafıza kaybı, aynı zamanda duygusal olarak da büyük bir yük oluşturdu. Kendini 24 yaşında zannederken, birden bire yetişkin bir oğula ve torunlara sahip olduğunu öğrenmek, onun için sarsıcıydı. Hâlâ birçok şeyi yeniden öğrenmeye çalışıyor. Örneğin, uçağa hiç binmediğini söylerken, eşi ona Paris’e birlikte gittiklerini hatırlatıyor. Ancak Luciano, bu anıları yaşamış olmasına rağmen onları hatırlamıyor.

SÜRÜCÜ HİÇ BULUNAMADI

Kazanın ardından sürücü hiç bulunamadı ve Luciano hâlâ bu olayla ilgili adalet arıyor. Bununla birlikte, hayatına yeniden entegre olmaya çalışan Luciano, bir okulda çalışmaya başladı ve günlük yaşamına ayak uydurmaya çalışıyor. Geçmişiyle bağ kurmaya çalışan adam, modern dünyada yeni bir yol bulmaya devam ediyor.