Zamanın maksimum kâra dönüştüğü süreç: Ramazan

Şüphe yok ki Allah Teâlâ'nın insana verdiği en değerli şey zamandır. Çünkü bu dünyada bize ayrılan süre kadar kalıp daha sonra bizden öncekiler gibi ahirete gideceğiz. Şuradan söze başlamak gerekirse bilindiği gibi Kur'ân-ı Kerîm'de yüz on dört tane sûre vardır. Bu sûrelerin kimi kırk sekiz sayfa kimi ise sadece bir satırdır. İşte bu bir satırlık sûrelerden biri de Asr sûresidir. Asr Sûresi hakkında İmam Şâfiî'nin önemli bir tespiti vardır. İmam Şâfiî “Kur'ân-ı Kerîm’de hiçbir sûre olmasaydı ve sadece Asr Sûresi olsaydı Allah’ın mesajını iletmekte yeterli olurdu.” demektedir. Asr Sûresi'ni bu kadar önemli yapan nedir? Sûre “Asra yemin ederim ki” diyerek başlamaktadır. Asır kelimesine birçok mana verilmektedir. Bunlardan ilki ve herkesin bildiği yüzyıl manasıdır. Diğer bir manası ise ikindi vaktidir. Bir başka anlamı ise Arapça dilinde seksen yıla denk gelen zaman dilimidir. Hz. Peygamberin (as) yaşadığı döneme de Asr-ı Saâdet denmektedir. Bir başka anlamda ise Hz. Peygamberin (as) gelişinden itibaren kıyametin kopacağı saate kadar geçen zamana asır adı verilir. Bütün bu manalara dikkat edildiğinde hepsindeki ortak anlamın “zaman” olduğu görülmektedir. Zamanın biz yaşayanlar için önemli olan kısmı bize ait olan kısmıdır. İşte bize ait olan bu kısma “ömür” denmektedir.

Asr Sûresi’ne yeniden dönecek olursak, Allah'ın bize vermiş olduğu ömre yemin edilmektedir. Devamında ise “İnsan gerçekten ziyandadır.” buyrulmaktadır. Muhakkak insan sermayesini zarara uğratmaktadır. Hüsrana düşmektedir. Hüsran sermayeyi kâra dönüştürememiş, sermayeyi batırmış demektir. İnsan, kendisine verilen en değerli şey olan ömrü tüketmekte, heder etmekte, boşa harcamaktadır.

Devamında “Ancak iman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başkadır.” denilmektedir. Yani zamanı israf edenlerin, heder edenlerin istisnası Allah'a iman eden müminlerdir. Sonra imanın gereği, dinen makbul olan ameli (sâlih) işleyen sâlih kimselerdir. Sonra hakkı tavsiye edenlerdir. Bunlar doğru ve dürüst olanı tercih edenlerdir. Son olarak da sabrı tavsiye edenler yani hemen heyecana kapılıp tepki göstermemeyi, daha teenni ile hareket etmeyi, hayrında şerrinde Allah'tan geldiğini bilerek, tepkiyi isyana dönüştürmemeyi tavsiye edenlerdir.

İmam Şâfiî'nin sözüne geri dönecek olursak, Kur'ân bize özetle “Size ayrılan sürenin kıymetini çok iyi bilin, sermayenizi batırmayın.” demektedir. İşte bu sermayeyi kâra dönüştürme fırsatını bize Ramazan ayı verir. Şöyle düşünebiliriz. Bire yüzlerce, binlerce kazanmak varken neden bire bir kazanalım. Ramazan-ı Şerifte âhiret sermayemiz olan ibadetlerimiz diğer aylara nazaran çok daha yüksek katsayılarla çarpılarak sevap hanemize yazılmış olur. Şüphesiz her ibadetin sevabı vardır. Söz konusu oruç ibadeti olunca bir hadîs-i kudsî Cenâb-ı Hakk’ın “Oruç benim için tutulur. Benim için yapılan ibadetin karşılığını vermek de bana düşer. Ben de hesapsız veririm.” buyurmak suretiyle orucun zaman sermayesinin en iyi kullanılma yöntemlerinden biri olduğunu ifade etmektedir.

Ramazan demek sadece oruç tutmak demek değildir. Aynı zamanda geceleri de ibadetle ve Kur'an tilaveti ile geçirmek olduğu için, Ramazan gecelerinde kılınan namazların başka zamanlarda kılınan namazlardan çok daha fazla sevaba ulaştıracağı açıktır. Velhasıl Ramazan-ı Şerif'in dördüncü gününü bitiriyoruz. Yirmi altı günümüz kaldı. Bunlar üst düzey kazanç günleridir. Bu kazanç günlerini iyi değerlendirmek gerekir. Kaçırılan günler bir daha geri gelmeyecektir. Ramazan ayı yaşadığımız ömrün küçük bir numunesi gibidir. Hayatını Ramazan gibi yaşayanların âhireti bayram gibi olacak demektir. Şöyle ki biz Ramazan ayında otuz gün aç kalmıyoruz. Sadece gündüzleri oruç tutuyoruz. Akşam vaktinde iftar ediyoruz. Dolayısıyla Allah Teâlâ bize bir ibadeti emrederken bu ibadette bize nefes alacak, dinlenecek süreler de tanımaktadır. Ramazan ibadetlerin yoğun olduğu bir ay olması hasebiyle akabinde bayramla taçlanan, ödüllendirilen bir aydır. Dünyası Ramazan olanın âhireti bayram olur. İnşallah hepimiz bu önemli günleri maksimum düzeyde kazançlarla geçirir, hüsranla sermayeyi batırmak gibi bir zararla karşı karşıya kalmadan bayrama çıkarız.

14/03/2024 16:05