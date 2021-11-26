Zamanlama ve ekonomik akıl devletler için de gereklidir

Ne iş yaparsan yap iki şey çok önemlidir, zamanlama ve ekonomik akıl…

Zamanlamayı tutturamazsan da başarılı olamazsın, ekonomik aklın olmazsa da…

Aynı şey devletler için de geçerlidir…

Evet bir devlet şirket değildir elbet, hükümet edenler de şirket yöneticisi değildir.

Tabii ki bir devlet birebir şirket yönetilir gibi yönetilmez, farklı yanları vardır ama yine de bir şirkette ana hedeflerden birisi onu batırmamak ve büyütmektir ya, keşke ülkemizin yöneticileri de böyle hedefle yönetse devleti…

İşin tuhaf tarafı, ülke yönetimine talip olan birçok siyasetçi iş insanıdır ya şirketleri vardır ya da şirket yöneticiliği yapmışlardır, ancak ne ilginç ki şirket yönetirken gösterdikleri başarıyı devlet yönetirken gösteremiyorlar.

Şirket yönetirken gösterdikleri itinayı, temkinli adımı, tasarrufu, ekonomik aklı, devlet yönetirken ortaya koyamıyor, unutuyorlar adeta…

Çünkü devlet malı deniz onlar için, devlet yönetirken savurgan oluyorlar, önlerinde hiç bitmeyecek bir para olduğunu düşünüyorlar, bunları kişisel ve partisel çıkarları için kullanıyorlar, hiç hesaplamadan adım atıyorlar, devlet bütçesini zarar ettirmekten çekinmiyorlar, bazen istismar ediyorlar görevlerini bazen de beceriksizlikleriyle büyük fiyaskolara imza atıyorlar…

Bunları yazmaktan da söylemekten de yorulduk…

Devlet yöneticilerinin bazı icraatlarını eleştirdiğinizde, savurgan davranışlarını kınadığınızda, “O iş başka bu iş başka… Farklı alanlardaki devlet işlerini birbirine karıştırmayın” derler... Çünkü söyleyecek başka sözleri yoktur…

Bakanlar Kurulunun, ‘ülkeyi tanıtmak’ amacıyla, Azerbaycan'dan gelecek 6 kişilik fenomenler ekibi için toplam 69 bin Sterlin ödeme kararı çıkarması kamuoyunda büyük tepki gördü.

69 bin Sterlin, bugünkü kurla 1 milyon 124 bin TL eder…

Bu devlet, bu pandemi şartlarında, birçok yükümlülüğünü yerine getiremezken, mesela aylardır ilaç alamazken, her gün bu yönde tepkiler, şikayetler ortaya konuluyorken, böyle gereksiz hovardaca harcamalar yapılırsa tabii ki eleştirilir.

Zamanı mı şimdi bunun? Ülkemizi nasıl tanıtacak bu Azeri fenomenler? Hedef kitle kimdir? Ne yapacaklar da kim görecek, kim beğenecek ve bu kitle turiste dönüşecek?

Turizmin, turizmcinin sorunlarını çözdünüz da kaldı fenomenler aracılığıyla KKTC’yi tanıtasınız, turist çekesiniz… Akıl alır gibi değil, gerçekten…

Kim deneyimlemiş sosyal medya fenomenleri ile turist çekmenin faydalarını, değer miymiş bu kadar para harcamaya? Bu pandemi şartlarında ne fayda sağlayacak?

Senin o kadar çok sorunun varken, birçok ihtiyaçlarını yerine getiremezken, nedir bu harcama böyle?

“Orasının bütçesi başka, söylediğiniz şeylerin bütçesi başka, birbirine karıştırmayın” demesinler sakın.

Hiç farklı değildir, parayı har vurup harman savuracağınıza gerekli alanlara aktarabilirsiniz ve bu paralar, ilgili bakanın ya da Bakanlar Kurulunun değil, halkındır, halkın parasını bu şekilde harcayamazsınız.

Pandemi şartları olmasa, ülkede bu kadar sorun bulunmasa, devlet yükümlülüklerini yerine getirmede zorlanmasa kimse bir şey demezdi ama bu fakirlik içinde bu savurganlığa kimse alkış tutmaz.

Dedik ya atılacak adımlar için zamanlama, yapılacak harcama için ekonomik akıl gerekir…

Cenaze evinde eğlence olmaz, borçlarını ödeyemeyenin savurganlığı takdir görmez.

Görüyorsunuz işte parasını Türkiye Hükümeti vereceği halde, halk, “Şimdi cumhurbaşkanlığı külliyesinin de meclis binası inşasının da zamanı değil, daha ciddi ihtiyaçlarımız var” diyor.

Zamanlamayı doğru bulmuyor vatandaş, birçok kişi batmış, işyerine kilit vurmuşken, birçok kişi evine ekmek götüremiyorken, işsizlik artmışken ve Covid-19 belasıyla uğraşırken, şatafata sıcak bakmıyor kimse.

Böyle medya fenomenleriyle tanıtım adı altında, akla yatmayan işlere 1 milyon 124 bin TL harcanmasına nasıl sıcak baksın insanlar?

Evet yalnızca bu parayla devlet ne batar ne de ihya olur ama işte böyle böyle batar… Böyle böyle harcamalar, israflar bir bakmışsınız kocaman bir derde dönüşmüş.

Yani aslında bu bir zihniyetin göstergesidir, savurganlık zihniyetinin ve devleti yönetemiyor olduklarının göstergesi.

Bir de toplumun ruh halinden hiç anlamadıklarının, bulundukları makamların sorumluluğunu hiç kavrayamadıklarının kanıtıdır. KKTC cenaze evinden beterdir ama bunu görebilecek yönetici yoktur.

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26/11/2021 22:39