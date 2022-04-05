Zamlara tepki gösteren berber, eylemcinin saçını kesti
Başbakanlık önünde zamların geri alınması için başlattığı eyleme esnaf destek verdi.
05/04/2022
Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) Başbakanlık önünde zamların geri alınması için başlattığı eyleme esnaf destek verdi.
Zamlara tepki göstermek ve eylemcilere destek vermek isteyen berber, eylemcinin saçını kesti.
Eylemde, zamlı gelen elektrik faturalarından dolayı esnafın zor durumda olduğuna ve güneş enerjisinden faydalanılarak elektriğin ucuzlatılmasına dikkat çekildi..