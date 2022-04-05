Zamlara tepki gösteren berber, eylemcinin saçını kesti

Başbakanlık önünde zamların geri alınması için başlattığı eyleme esnaf destek verdi.

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05/04/2022

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Zamlara tepki gösteren berber, eylemcinin saçını kesti

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) Başbakanlık önünde zamların geri alınması için başlattığı eyleme esnaf destek verdi.

Zamlara tepki göstermek ve eylemcilere destek vermek isteyen berber, eylemcinin saçını kesti.

Eylemde, zamlı gelen elektrik faturalarından dolayı esnafın zor durumda olduğuna ve güneş enerjisinden faydalanılarak elektriğin ucuzlatılmasına dikkat çekildi..

 

05/04/2022 14:45
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TAGS: zam, başbakanlık, haber, kıbrıs, Toplumcu Demokrasi Partisi
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