Zamların Arkası Kesilmiyor

Ağustos ayında birçok ürüne zam gelirken kahve de bu ürünler arasında yerini aldı.

Tüp gaz, akaryakıt gibi temel ürünlere zam gelirken bir zam da kahveye geldi.

Vatandaşın hayatı ciddi şekilde pahalılaşırken asgari ücretin halen daha belirlenememiş olması da asgari ücretli vatandaşın üstündeki yükü daha da artırıyor.

Yeni zamlanan kahve fiyatı 8.25 TL oldu

Temmuz ayında %15 zamlanarak 6.5 TL den satılan 100 gram kuru kahveye yeniden zam geldi.

Böylece son yapılan %27'lik zamla birlikte 2 ay içinde kahveye %43 zam yapılmış oldu.

Zamlar bitmek bilmiyor

Özellikle Ağustos ayı içerisinde gerçekleşen zamlarla vatandaş adeta köşeye sıkıştı. Bir yandan pandemi bir yandan ekonomik zorluklarla boğuşan bir çok kişi ciddi bir dar boğazda.

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28/08/2021 13:18