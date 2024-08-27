Devletin yüzde yüzlük zammı 1 Eylül’den itibaren devrede…

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27/08/2024

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Devletin yüzde yüzlük zammı 1 Eylül’den itibaren devrede…

Haber Kıbrıs-Özel

Telekomünikasyon Dairesi’nin internet ve konuşma dahil tüm iletişim ücretlerine gerçekleştirdiği ve 19 Ağustos’ta açıklanan zam 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe giriyor.

Telekomünikasyon Dairesi’nin zammı sonrası iletişim ücretlerinden tutun internet ücretlerine ciddi bir fiyat artışına gidilecek.

Piyasaya ciddi bir pahalılık olarak yansıyacak olan zam, iletişim ve internet şirketlerini dolayısıyla halkı ciddi şekilde zorlayacak.

İnternet sağlayıcılarının bilgisi veya görüşü alınmadan yapılan zam 1 Eylül itibari ile devreye giriyor.

Ülkede faaliyet gösteren internet sağlayıcıları Telekomünikasyon Dairesi tarafından belirlenen kurallar ve fiyatlar çerçevesinde aidatlarını ve toplu internet ücretlerini belirliyor.

Ancak yapılan yüzde yüzlük zam sonrası iletişim ücretlerinin ciddi şekilde artacağı belirtildi.

27/08/2024 16:41
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TAGS: Zamlı fiyat 1 Eylül’den itibaren devrede…
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