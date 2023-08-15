Zaniolo'nun İngiltere'ye gidiş tarihi belli oldu

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun transferi konusunda Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ile anlaşmaya vardı. Villa kiralama bedeli olarak Galatasaray'a 4 milyon Euro ödemenin yanı sıra oyuncunun maaşının da tamamını karşılayacak.

Sarı kırmızılıların, Aston Villa ile yaptığı anlaşmaya göre şartlara bağlı olarak 22 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu olacak. 4 milyon Euro'luk da bonus bulunuyor.

Nicolo Zaniolo, Aston Villa ile sözleşme imzalamak için İngiltere'ye gidecek.

Sky Sports'un haberine göre Zaniolo yarın Birmingham'a giderek Villa için sağlık testlerinden geçecek ve sözleşme imzalayacak.