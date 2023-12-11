Zanlı 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi

Girne-Alsancak Çevre Yolu’nda ölümle sonuçlanan trafik kazasında neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan Zeka Saldam dün yeniden Girne Kaza Mahkemesinde çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü Trafik Şubesinde görevli polis çavuşu Nadir Timuçin mahkemede olguları aktardı. Polis, kazanın 3 Aralık 2023 tarihinde saat 17.30 sıralarında Girne- Alsancak çevre yolunun 2-3 kilometreleri arasında meydana geldiğini anımsattı. Polis, yönetimindeki UZ 008 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru sağ şeridi içerisinde seyreden zanlının, aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu şerit değiştirmeye çalıştığı esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Seval Özharun (K-64 ) yönetimindeki RC 268 plakalı salon aracın sol arka kısmına çarptıktan sonra sol şerit içerinde aynı istikamete doğru seyreden Olgun Karlankuş (E-33) yönetimindeki TMJ 039 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptığını anlattı

. Polis, çarpmanın etkisiyle sağa savrulan ve yolu ikiye ayıran orta şerit içerisine giren RC 268 plakalı aracın aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçerek sol yan kısmı üzerine devrildiğini söyledi. Polis, kaza sonucu RC 268 plakalı araç sürücüsü Seval Özharun ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Dilek Gökyay (K-55 ) ve Sevgül Şinasi’nin (K-63) yaralandığını aktardı. Polis, Sevgül Şinasi’nin kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, Dilek Gökyay ve Seval Özharun’ın ise kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığını belirti.

Polis, UZ 008 plakalı araç sürücüsü Zeka Saldam’ın da tutuklandığını söyledi. Zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 7 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde birçok ifade aldıklarını söyledi. Polis, zanlının hız tespiti için Türkiye’den beklenen uzman raporunun henüz ellerine ulaşmadığını açıkladı. Polis, ayrıca zanlı ile diğer aracın şoföründen uyuşturucu testi için kan örneği alındığını, kan testi sonuçlarının da henüz belli olmadığını kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade etti.

Zanlının ileride ağır ceza mahkemesinde yargılanacağını, hapis cezasına çarptırılmak olasılığının yüksek olduğunu kaydeden polis, yargılama aşamasında hazır olması için tutuklu yargılanmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

(Kamalı Haber)