Zanlı 3 gün tutuklu kalacak

Gazimağusa’da PGM bağlı NKÖM görevli polis ekipleri, Dar Sokak Operasyonu’nda F.P. İsimli şahsı uyuşturucu suçundan yakaladı. Mahkemeye çıkarılan F.P aleyhine tahkikat maksatlı 3 gün tutukluluk emri temin etti.

Polisler zanlının üzerinde ve evinde, 80 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 217 adet hap ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas teraziyi bulup emare aldı.

Meselemin tahkikat memuru Erkan Çelik, Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler huzurunda meselenin olgularını yemin altında verdiği şehadetinde aktardı.

Çelik, zanlıyı 6.12.2022’de saat 18:00 “Dar Sokak Operasyonu” sonucu suçüstü tutuklandığını, yere attığı poşet içerisinde, giydiği ceketin ceninde ve evinde uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulup ele geçirildiğini anlattı.

Emareleri incelenmesi için gerekli laboratuvarlara göndereceğini kaydeden tahkikat memuru, mahkemeden süreye ihtiyacı olduğunu belirterek zanlı aleyhine 3 günlük tutukluluk emri istedi.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler; tanık polisin yemin altında verdiği şehadetini ve talebini değerlendirerek, zanlının tahkikat maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına izin verdi. (MHA)

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07/12/2022 18:02