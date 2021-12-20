Zanlı 3 gün tutuklu kalacak…

Narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir yük gemisi ile Gazimağusa limanına gelen H.K yönetimindeki Tır araç içerisinde yapılan aramada, vites topuzunun altındaki halının altına gizlenmiş yaklaşık 2 gr ağırlığında Metamfetamin türü uyuşturucu madde ve MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan 2 adet hap bulunarak alındıktan sonra suçüstü hali adı edilen Tır şoförü tutuklandı.

Zanlı bugün “kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarruf” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru İbrahim Gökova, 19.12.21 tarihinde saat 09.00 raddelerinde bir yük gemisi ile Gazimağusa limanına gelen zanlı yönetimindeki Tır araç içerisinde arama yapıldığını söyledi. Yapılan aramada vites topuzunun altındaki halı altına gizlenmiş vaziyette Metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 2 gr ağırlığında madde ve MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan 2 adet hap bulunarak emare alındığını belirten tanık, suçüstü hali zanlının tutuklandığını söyledi. Sürdürülen aramada zanlıya ait el çantasında ise 57 adet çeşitli bankalara ait kredi kartı ve farklı şirketlere ait 12 adet sim kartının bulunarak emare aldığına dikkat çeken tanık polis, zanlının mesele ile ilgili itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini, bahse konu kredi kartı ve sim kartlarının kendisine Türkiye’de bir şahıs tarafından verildiğini ve KKTC’de tanımadığı bir şahsın kendisinden alacağı yönünde beyanda bulunduğunu söyledi.

Mesele ile ilgili tahkikatın devam etmekte olduğunu, emare uyuşturucu maddelerin incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderildiğini ve alınması gereken ifadeler bulunduğuna değinen tanık, kredi ve sim kartları ile ilgili gerekli araştırmanın yapılabilmesi için mali şubenin bilgilendirildiğini söyledikten sonra zanlı aleyhine 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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20/12/2021 18:30