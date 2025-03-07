Zanlı 4 gün tutuklu kalacak

Sahtekarlıkla para temini suçundan tutuklanan Cemre Nur Doğan bugün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Mehmet Davulcu mahkemede olguları aktardı.

Polis, 04.03.2025 tarihinde Gönyeli Polis Karakolu'na gelen ,Türkmenistan uyruklu bir şahsın, vermiş olduğu ifadesinde 2024 yılı Şubat ayı içerisinde internet üzerinden Facebook isimli sosyal paylaşım sitesinde kullanıcı isimli Can Çakır Eylül isimli kişi ile konuştuğunu Türkmenistan'da bulunan 4 arkadaşına ön izin çıkartması konusunda ve uçak biletlerini alma hususunda 10 bin Dolar karşılığında anlaştıklarını ve kendisine vermiş olduğu Cemre Nur Doğan'ın hesap numarasına 14.02.2025 tarihinde 10 bin doları havale ettiğini ancak 01.03.2025 tarihinde uçak biletlerinin ödenmediğini ve Çalışma Dairesine başvurunca ön izinlerin sahte olduğunu öğrendiğini belirterek, şikayetçi olduğunu söyledi.

Polis, aynı gün zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis, zanlının 4 Mart tarihinde tutuklandığını, mahkemeye çıkarılarak 2 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde zanlının burada açmış olduğu banka hesabının incelendiğini, hesabına gönderilen 10 bin dolar karşılığı olan 360 bin TL parayı İnternet bankacılığı ile bir şahsa gönderildiğini belirlediklerini açıkladı. Polis, söz konusu şahsın arandığını, soruşturmanın devam ettiğini, cep telefonundaki incelemenin sürdüğünü ifade ederek, 4 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)