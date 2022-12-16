Zanlı 7 gün daha tutuklu kalacak

Gazimağusa’da, önceki gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, Sakarya bölgesinde yapılan Örümcek Operasyonu’nda evinde patlayıcı madde , tabanca ve uyuşturucudan yakalanan Ö.D.’nin tutukluluk süresi 7 gün uzatıldı.

Polis emareleri gönderdiği laboratuvardan sonuç beklediğini açıkladı.

Bugünkü duruşmada, mahkemeye meseleyle ilgili gelişmeleri Nurettin Enginer aktardı.

Nurettin Enginer, zanlıyı 15 Aralık’ta aldıkları ihbar üzerine saat 00:40’de evinde tespit edip tutukladıklarını anımsattı.

Enginer, konu evde yaptıkları aramada mutfakta deri çanta içerisinde toplam 51 gram metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 2 adet tabanca ve 1 adet canlı mermi bulup emare aldığını hatırlattı.

Tanık polis, emareler incelenmesi için laboratuvara, parmak izi ve balistik incelemesine gönderdiğini ancak henüz sonuç gelmediğini belirterek mahkemeden zanlı aleyhine ek tutukluluk süresi istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (MHA)

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16/12/2022 19:07