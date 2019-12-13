Onbaşıoğulları: Bekleyen çocuğum var ve hamileyim

Girne’de unuttukları cep telefonu yüzünden olay çıkartıp, bir kişiyi bıçakladığı gerekçesi ile tutuklanan zanlılar Batuhan Zünbülova ve Yasemin Onbaşıoğulları dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Soyel, olayın 10 Aralık 2019 tarihinde, saat 02.00 sıralarında Girne’de Atilla Sokak üzerinde Cafe Harbour isimli işyerinin lojmanı olarak kullanılan eve giren zanlılar Batuhan Zünbülova ve Yasemin Onbaşıoğulları’nın kafede unuttukları cep telefonunu aldığı düşüncesiyle Shuro Ahmed’in omuzunu maket bıçağı ile kestiklerini söyledi.

Soyel, zanlıların daha sonra Shuro Ahmed’e ait cep telefonunu aldıklarını belirtti. Polis, zanlıların daha sonra aynı evde bulunan Serkan Doğrusöz, Ahmet Işık, Saim İslam, Ahmet Shuvo ve Sacid Hasan’a ait toplam 5 adet cep telefonlarını da aldıklarını ifade etti. Polis, zanlıların telefonları topladıktan sonra evin mutfak kısmına girerek, bıçak aldıklarını, Batuhan Zünbülova’nın “Ahmet bir daha buraya gelirse hepinizi bıçaklarım” dediğini ve sonra Serkan Doğruöz’ü darp ettikten sonra olay yerinden gittiğini söyledi.

Polis memuru Soyel, zanlının mutfaktan aldığı bıçağı pencereden attıp olay yerinden kaçtığını ifade etti. Polis, zanlıların 11 Aralık tarihinde tespit edilerek gözaltına alındığını mesele ile ilgili olarak aranan emareler ve telefonlar olduğunu belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların 7 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Batuhan Zünbülova olay da bahsi gecen gün ve saatlerde Girne’de Teras Cafe isimli yerde olduğunu kaydederek kamera görüntülerini alırlarsa görecekler dedi. Suçsuz olduğunu da belirtti. Zanlı Yasemin Onbaşıoğulları ise ortada emare yok bıçak yok telefon yok beni boşuna tutuyorlar suçsuzum dedi. Zanlı ayrıca İngiltere de kendisini bekleyen çocuğunun olduğunu uçak biletinin yandığını ve hamile olduğunu da söyledi.

Huzurunda verilen şahadet ve beyanları değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlıların soruşturma maksatlı 7 gün tutuklu kalmasının gerekmediğini ve 5 günlük sürenin yeterli olacağını belirtip bu yönde emir verdi. Dündar ayrıca zanlı Onbaşıoğulları’nın ayrıca doktor kontrolünden de geçirilmesine emir verdi.

(Kamalı Haber)

13/12/2019 16:31