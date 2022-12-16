Polis: Yaralının hayati tehlikesi var

Gazimağusa’da kıskançlık yüzünden tartıştığı Aziz Canlı’yı sokak ortasında bıçaklayan A.T., bu sabah Gazimağusa’da yeniden mahkeme huzuruna çıkartıldı.

Polis A.T. aleyhine mahkemeden 5 gün daha tutukluluk emri temin etti, yaralının hayati tehlikesi bulunduğunu anlattı.

Bugünkü duruşmada, meselenin tahkikatını yürüten Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Emin Özbilen, mahkemeye meselenin olgularını hatırlattı.

Tanık polis Emin Özbilen; zanlının 13 Aralık 2022 tarihinde saat 18:30 sıralarında, terminal bölgesinde sokak ortasında kıskançlık yüzünden tartıştığı, eşinin patronu olan Aziz Canlı’yı tasarrufundaki bıçakla vücudunun 3 yerinden yaraladığını hatırlattı.

Emin Özbilen, Aziz Canlı’nın karın bölgesinden 2, bacak bölgesinden 1 kez bıçaklandığını, tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım servisinde müşahade altına alındığını, halen kendisine gelemediğini belirtti.

Özbilen, olgular ışığında mahkemeden zanlı aleyhine ek tutukluluk emri istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 5 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.(MHA)

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16/12/2022 19:13