Zanlı: Çaldıklarımı Gönyeli Barajına attım

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat ağıllar bölgesinde meydana gelen Ağır Bir Suç İşlemeye Teşebbüs, Mülke Tecavüz ve Sirkat meselesiyle ilgili tutuklanan Nacit Yavuz dün teminat talebiyle yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Bulak, olguları aktardı. Polis, zanlı Nacit Yavuz’un “Sirkat, Ağır Bir Suç İşlemeye Teşebbüs, Mülke Tecavüz” suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının 08 Ağustos 2023 tarihinde saat 00.05 raddelerinde Haspolat Ağıllar Bölgesi’nde bulunan İsmail Bilir’e ait ağıla izni hilafında ağır bir cürüm işlemek için kasti ile girip mülküne tecavüz ettiğini belirtti. Polis memuru, tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada zanlının aynı ağıla 7 Temmuz 2023 tarihinde hurda çaldığını belirlediklerini söyledi. Polis, zanlının ifadesinde çaldığı hurdaları torbayla Gönyeli Barajına attığını ancak yapılan araştırmada söz konusu emareye ulaşamadıklarını açıkladı. Polis memuru, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlı Nacit Yavuz’un 10 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 150 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)