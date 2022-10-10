Zanlı cezaevine gönderildi

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10/10/2022

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Zanlı cezaevine gönderildi

Girne'de meydana gelen "Kasti Hasar, Mülke Tecavüz" meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İsmet Şanverdi  bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ömer Çağlar olayla ilgili bulguları aktardı. Çağlar, 07 Ekim 2022 tarihinde saat 04.00 raddelerinde Karakum’da, Girne'de Çağra LTD. isimli iş yerine ait etrafı tel örgüler ile çevrili ambarın giriş kapısı üzerinde bulunan zinciri kırıp 50 TL hasara uğrattıktan sonra ambar içerisinde muhafaza edilen Çağra LTD.’ye ait PF 418 plakalı Ford Transit Panelvan aracı çalıştırıp duvara vurarak tahmini 11,000 TL hasara uğrattığının kamera görüntülerinden tespit edilerek zanlının tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı 20 gün süreyle cezaevine gönderdi.

10/10/2022 16:51
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TAGS: İsmet Şanverdi 
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